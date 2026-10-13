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Phú Thọ còn 487 thôn đặc biệt khó khăn

Theo Quyết định số 803/QĐ-BDTTG ngày 20/9/2026 của Bộ trưởng Bộ dân tộc và Tôn giáo về việc công bố Danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1), tỉnh Phú Thọ có 1.195 thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, 1.134 thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số; 575 thôn thuộc vùng miền núi; toàn tỉnh có 487 thôn đặc biệt khó khăn.

Phú Thọ còn 487 thôn đặc biệt khó khănNgười dân thôn đặc biệt khó khăn Ngòi Hoa, xã Mường Hoa phát triển nghề nuôi cá lồng, từng bước nâng cao thu nhập.

Một số xã có số lượng thôn đặc biệt khó khăn lớn, như: Xã Khả Cửu (22 thôn), Minh Đài (18 thôn), Nật Sơn (16 thôn), Quyết Thắng (15 thôn), Mường Vang (15 thôn), Pà Cò (14 thôn), Tân Sơn (14 thôn), Quy Đức (14 thôn), Lai Đồng (13 thôn), Văn Miếu (13 thôn), Nhân Nghĩa (12 thôn)...

Việc xác định cụ thể các thôn đặc biệt khó khăn có ý nghĩa quan trọng để tập trung nguồn lực thực hiện chính sách dân tộc, giảm nghèo, an sinh xã hội và đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026-2030.

Dương Liễu


Dương Liễu

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Phú Thọ Bộ trưởng Tân Sơn Tôn giáo Công bố Pà Cò An sinh xã hội
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