Phú Thọ công nhận 395 giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh

Sở GD&ĐT vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-SGDĐT về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở (THCS) cấp tỉnh, năm học 2025 - 2026.

Cô giáo Hà Thị Minh Phương - Trường THCS Thọ Sơn (phường Thanh Miếu) đạt giải Nhì giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026, môn Ngữ văn.

Theo quyết định, tổng số giáo viên được công nhận trong đợt này là 395 người, thuộc 3 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026 là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành Giáo dục địa phương. Thông qua hội thi, nhiều giáo viên đã thể hiện năng lực sư phạm vững vàng, sự sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các hoạt động học tập phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Việc công nhận danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực của đội ngũ nhà giáo mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong toàn ngành. Những giáo viên đạt danh hiệu và đạt giải được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác chuyên môn tại các nhà trường.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giáo viên đạt giải tại Hội thi có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn tới các đồng nghiệp trên toàn tỉnh; được sử dụng kết quả làm minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và hưởng các chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

>>>Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026

>>>Danh sách giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

Hiền Mai


Tỏa sáng từ Trường Tiểu học Chính Nghĩa

Tỏa sáng từ Trường Tiểu học Chính Nghĩa
2026-04-14 14:34:00

baophutho.vn Trong không khí thi đua sôi nổi của ngành GD&ĐT, Trường Tiểu học Chính Nghĩa (phường Thanh Miếu) ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật trong học...

