Phú Thọ đ ảm bảo công tác y tế dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Để chủ động bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành Công văn số 5471/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thuốc, vật tư y tế, đáp ứng kịp thời các tình huống phát sinh.

Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch bệnh; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các dịch bệnh mới nổi, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan rộng. Đồng thời, bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Nhân viên Trạm Y tế xã Võ Miếu kiểm tra, sắp xếp nhóm thuốc kê đơn phục vụ nhu cầu khám và điều trị của người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Sở Y tế yêu cầu xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác điều trị, phục vụ người bệnh và giữ gìn an ninh, trật tự; tổ chức trực 4 cấp gồm: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực xử lý thông tin đường dây nóng, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ.

Các bệnh viện chủ động phương án ứng phó với dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm hàng loạt, tai nạn giao thông và các tình huống cấp cứu hàng loạt; bảo đảm đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, giường bệnh, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu. Tất cả người bệnh cấp cứu phải được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ.

Trung tâm Y tế các khu vực, Trạm Y tế xã tăng cường trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử trí cấp cứu, thực hiện chuyển tuyến theo quy định; đẩy mạnh giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường theo dõi tình hình bệnh truyền nhiễm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát sinh và lan truyền dịch bệnh, nhất là tại các sự kiện tập trung đông người.

Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; khi xảy ra dịch bệnh, thảm họa, tai nạn hoặc ngộ độc hàng loạt phải báo cáo ngay để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Hồng Nhung