Phú Thọ đón khoảng 305.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, hoạt động du lịch tại Phú Thọ diễn ra sôi động, lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2025.
Du khách trải nghiệm tại Trang trại Hữu cơ Sen Vàng, phường Thống Nhất dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Theo thống kê của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh đón khoảng 305.000 lượt khách du lịch, so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 8,5%. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 70%, tại một số khu nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao đạt 90 - 95%. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 311 tỷ đồng, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2025.
Các điểm du lịch ven hồ Hoà Bình thuộc xã Đà Bắc thu hút khách trong dịp đầu năm mới 2026.
Nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 ổn định. Khách du lịch chủ yếu là khách nội địa, đi theo nhóm gia đình và bạn bè, tập trung tại các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch khoáng nóng Thanh Thủy, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... và các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng.
Lượng khách nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi, thể thao, đặc biệt là golf tiếp tục duy trì ổn định. Khách du lịch quốc tế chủ yếu lưu trú ngắn ngày, tham quan, trải nghiệm du lịch cộng đồng và nghỉ dưỡng gắn với các khu công nghiệp.
Hương Lan
