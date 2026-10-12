Phú Thọ giải quyết việc làm cho hơn 56 nghìn lao động

Trong 9 tháng năm 2026, công tác giải quyết việc làm tại tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka, Khu công nghiệo Phú Hà hoạt động trong lĩnh vực may mặc, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 1,85 triệu người đang làm việc, chiếm 49,6% dân số và 98,4% lực lượng lao động. Đây là cơ sở quan trọng để duy trì ổn định thị trường lao động, phát huy nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 56.295 người, đạt 109,5% kế hoạch năm. Riêng trong quý III, số lao động được giải quyết việc làm là 19.536 người. Kết quả này cho thấy nhu cầu tuyển dụng và khả năng hấp thụ lao động của nền kinh tế cơ bản được duy trì, đồng thời phản ánh những nỗ lực trong triển khai các giải pháp hỗ trợ việc làm trên địa bàn.

Cùng với việc thúc đẩy giải quyết việc làm trong tỉnh, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục đạt kết quả khả quan. Trong 9 tháng năm 2026, Phú Thọ có 4.599 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 104,5% kế hoạch năm. Hoạt động này góp phần mở rộng cơ hội việc làm, giúp người lao động nâng cao thu nhập, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lệ Oanh