Phú Thọ giành 1 giải Nhất và 1 giải Ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia, đoàn dự thi tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc giành 1 giải Nhất, 1 giải Ba và xếp vị trí thứ tư toàn quốc, vượt qua hơn 880 dự án trên cả nước.

Giải Nhất thuộc về dự án "Firesense AI" - Cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Vĩnh Yên.

Trong tổng số 40 giải thưởng toàn khối học sinh, tỉnh Phú Thọ đạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba. Cụ thể, giải Nhất thuộc về dự án “Firesense AI” - Cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi (lĩnh vực công nghiệp, chế tạo trí tuệ nhân tạo) của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Vĩnh Yên. Đây là một giải pháp đột phá, giải quyết bài toán cấp thiết của xã hội bằng công nghệ 4.0.

Dự án "Bồ đề diên" - sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Tây Thiên của nhóm học sinh Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên đạt giải Ba.

Bên cạnh đó, dự án “Bồ đề diên” - sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Tây Thiên (lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch) của nhóm học sinh Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên đạt giải Ba. Dự án góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Kết quả trên cho thấy sự quan tâm, định hướng đúng đắn của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trong việc thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, đồng thời gắn kết với yêu cầu chuyển đổi số và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hiền Mai


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng THCS Học sinh tỉnh Phú Thọ Khởi nghiệp Dự án Sinh viên Toàn quốc Ý tưởng Vĩnh Phúc Phát triển kinh tế
Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước

Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước
2026-05-01 22:12:00

Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 của Bộ GD-ĐT, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5, đồng nghĩa với việc bước vào kỳ nghỉ hè muộn nhất từ 1/6/2026. Tuy...

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
2026-04-30 07:47:00

baophutho.vn Xác định giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo...

