Phú Thọ giành 1 giải Nhất và 1 giải Ba tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”

Tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia, đoàn dự thi tỉnh Phú Thọ đã xuất sắc giành 1 giải Nhất, 1 giải Ba và xếp vị trí thứ tư toàn quốc, vượt qua hơn 880 dự án trên cả nước.

Trong tổng số 40 giải thưởng toàn khối học sinh, tỉnh Phú Thọ đạt 1 giải Nhất và 1 giải Ba. Cụ thể, giải Nhất thuộc về dự án “Firesense AI” - Cảnh báo cháy thông minh bằng công nghệ nhận diện mùi (lĩnh vực công nghiệp, chế tạo trí tuệ nhân tạo) của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và Trường THCS Vĩnh Yên. Đây là một giải pháp đột phá, giải quyết bài toán cấp thiết của xã hội bằng công nghệ 4.0.

Bên cạnh đó, dự án “Bồ đề diên” - sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng Tây Thiên (lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch) của nhóm học sinh Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên đạt giải Ba. Dự án góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Kết quả trên cho thấy sự quan tâm, định hướng đúng đắn của ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trong việc thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong học sinh, đồng thời gắn kết với yêu cầu chuyển đổi số và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Hiền Mai