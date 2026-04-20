Phú Thọ giao chỉ tiêu phát triển giáo dục trung học phổ thông năm học 2026-2027

Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ban hành Quyết định số 668/QĐ-SGD&ĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026-2027 đối với các trường trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Đoan Hùng.

Theo quyết định, việc giao chỉ tiêu nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục phổ thông của tỉnh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp và nhu cầu học tập của học sinh trong giai đoạn mới.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu khoảng hơn 3.124 lớp học với trên 132.181 học sinh, trong đó có hơn 46.765 học sinh tuyển mới vào lớp 10. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức dạy học và phân bổ đội ngũ giáo viên.

Trong hệ thống giáo dục của tỉnh, các trường THPT chuyên tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn trong đào tạo học sinh giỏi, cụ thể: Trường THPT chuyên Hùng Vương được giao 54 lớp với 1.883 học sinh. Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có 44 lớp với 1.533 học sinh. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 41 lớp với 1.409 học sinh

Bên cạnh các trường chuyên, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cũng được giao chỉ tiêu cụ thể cho từng khối lớp 10, 11 và 12.

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026-2027 được giao chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Trưởng các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Quyết định số 668/QĐ-SGD&ĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2026-2027 đối với các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

1._QD_so_668_gia_chi_tieu_cac_truong_THPT.pdf

Hiền Mai