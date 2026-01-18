Phú Thọ giữ vững chất lượng giáo dục trong chuyển động bộ máy hành chính

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, quy mô giáo dục của tỉnh Phú Thọ mới thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc say mê thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại.

Trong bối cảnh bộ máy hành chính và hệ thống chính trị được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì nhịp độ ổn định, bảo đảm chất lượng dạy và học, không để gián đoạn nhiệm vụ then chốt là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Nền tảng vững chắc

Toàn tỉnh Phú Thọ có 1.957 cơ sở giáo dục với gần một triệu học sinh, sinh viên, đứng thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố về quy mô trường lớp và đội ngũ. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành trên 60.000 người.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 93,6%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước và vùng Trung du, miền núi phía Bắc; trên 83% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đủ về số lượng, tương đối đồng bộ về cơ cấu và ngày càng được chuẩn hóa về trình độ.

Phú Thọ đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Ảnh: Giờ hoạt động góc của học sinh Trường Mầm non Hòa Phong

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì bền vững; phong trào xây dựng xã hội học tập được quan tâm. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng, nhiều năm liền nằm trong tốp đầu cả nước. Trong 5 năm qua, học sinh Phú Thọ đạt trên 850 giải học sinh giỏi quốc gia và 9 giải quốc tế; tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm đạt gần 100%.

Chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục được triển khai rõ nét. Cơ sở dữ liệu ngành từng bước được hoàn thiện; học bạ số, học liệu số, phần mềm quản lý được ứng dụng ngày càng hiệu quả. Giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo được quan tâm đầu tư.

Công tác xây dựng Đảng trong ngành có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới. Ngành GD&ĐT Phú Thọ là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Việc điều chỉnh tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tinh giản biên chế thời gian qua đặt ra không ít thách thức đối với ngành giáo dục. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cùng tinh thần chủ động, linh hoạt của ngành GD&ĐT, Phú Thọ từng bước vượt qua khó khăn, bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra thông suốt, ổn định.

Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, ngành GD&ĐT đã chủ động ổn định tổ chức, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nhiều chức năng trước đây do Phòng GD&ĐT cấp huyện đảm nhiệm được chuyển một phần về Sở GD&ĐT, phần còn lại giao cho UBND cấp xã.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được triển khai trên quan điểm lấy sự ổn định của hoạt động dạy và học, bảo đảm quyền lợi học sinh và tâm lý đội ngũ giáo viên làm trọng tâm. Công tác sắp xếp không mang tính cơ học hay chạy theo chỉ tiêu tinh gọn, mà dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp điều kiện thực tiễn từng địa bàn, có đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả và tác động xã hội.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT; thông qua Nghị quyết phát triển GD&ĐT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2045; xây dựng các đề án, kế hoạch trọng điểm về phát triển đội ngũ giáo viên và triển khai tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Đặc biệt, ngành đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 8 nghị quyết chuyên đề và 4 quyết định mang tính then chốt, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển bền vững của giáo dục địa phương.

Trường DTNT THCS và THPT Đà Bắc, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ được đầu tư đảm bảo hoạt động giáo dục, nội trú.

Thực tiễn cho thấy, dù bộ máy hành chính đang trong quá trình chuyển động, sắp xếp, ngành Giáo dục Phú Thọ vẫn giữ vững “mạch chảy” ổn định, không ngừng đổi mới và phát triển. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và đội ngũ những người làm giáo dục trên quê hương Đất Tổ.

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế và đặc biệt là trung tâm đào tạo chất lượng cao của khu vực, tỉnh Phú Thọ xác định đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Giáo dục tiếp tục chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, coi đây là khâu then chốt. Trọng tâm là rà soát, đánh giá toàn diện đội ngũ theo từng cấp học, môn học, địa bàn; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ đến năm 2030, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng, đặc biệt quan tâm khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Song song với đó, tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường lớp và các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo hướng tinh gọn, ổn định lâu dài; ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, lấy đầu tư công làm nền tảng, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và học tập theo lộ trình phù hợp, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Ngành Giáo dục cũng chú trọng hỗ trợ cơ sở, nhất là các xã khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường hướng dẫn, đồng hành với chính quyền cấp xã trong quản lý trường học, huy động học sinh ra lớp, duy trì phổ cập giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm, bảo đảm an toàn trường học. Đồng thời, rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa Sở, các phòng chuyên môn và cấp xã; tránh chồng chéo, không đẩy khó khăn xuống cơ sở, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Theo giaoducthoidai.vn