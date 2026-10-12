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Phú Thọ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phú Thọ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đạt cao hơn so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đạt khá với mức tăng trên 10,1%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Phú Thọ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung du và miền núi phía Bắc GRDP Mục tiêu tăng trưởng tỉnh Phú Thọ Chỉ tiêu Kết quả
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