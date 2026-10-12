Phú Thọ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số

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9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng đạt cao hơn so với cùng kỳ. GRDP 9 tháng đạt khá với mức tăng trên 10,1%, đứng thứ 2 trong 9 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
baophutho.vn Ngày 12/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam...
baophutho.vn Trong 9 tháng năm 2026, công tác giải quyết việc làm tại tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người...
baophutho.vn Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến xã Dũng Tiến phải khẩn cấp di dời 17 hộ dân với gần 80 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều khu...
Giá vàng trong nước sáng nay cơ bản đi ngang, trong khi vàng thế giới phục hồi. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn chịu sức ép từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.
baophutho.vn Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân...
baophutho.vn Từ công cuộc Đổi mới năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chủ trương phát triển kinh tế tư nhân (KTTN), khơi dậy sức sáng tạo,...
Giá cả thị trường ngày 12/10/2026