Phú Thọ kiên trì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Xã Thổ Tang gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

2026-10-12 16:17:00 baophutho.vn Ngày 12/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Thổ Tang tổ chức gặp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam...

Phú Thọ giải quyết việc làm cho hơn 56 nghìn lao động

2026-10-12 16:04:00 baophutho.vn Trong 9 tháng năm 2026, công tác giải quyết việc làm tại tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người...

Xã Dũng Tiến ổn định dân cư vùng thiên tai

2026-10-12 11:46:00 baophutho.vn Mưa lớn kéo dài trong tháng 9 khiến xã Dũng Tiến phải khẩn cấp di dời 17 hộ dân với gần 80 nhân khẩu đến nơi an toàn. Cùng với đó, nhiều khu...

Giá vàng hôm nay 12-10: Đà phục hồi đối mặt nhiều thách thức

2026-10-12 10:02:00 Giá vàng trong nước sáng nay cơ bản đi ngang, trong khi vàng thế giới phục hồi. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn chịu sức ép từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Doanh nhân tiêu biểu xuất sắc Phú Thọ được vinh danh tại Cúp Thánh...

2026-10-12 07:10:00 baophutho.vn Tối 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân...