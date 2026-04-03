Phú Thọ triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Trong chiến lược phát triển giáo dục quốc gia, giáo dục mầm non luôn được xác định là “bậc học đầu đời”, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hình thành nhân cách và phát triển toàn diện của con người. Với Phú Thọ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cam kết chính trị nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hội nghị tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 32 của Sở GD&ĐT về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi năm 2026, Phú Thọ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non.

Trong năm 2026, năm bản lề của giai đoạn, tỉnh đã đặt ra những mục tiêu thể hiện quyết tâm cao trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Đó không chỉ là những định hướng về nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đến trường, đảm bảo mọi trẻ em trong độ tuổi đều được tiếp cận giáo dục một cách đầy đủ và chất lượng mà còn là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên.

Hội nghị tập huấn triển khai công tác phổ cập được tổ chức đã trở thành một diễn đàn quan trọng, góp phần thống nhất nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm và đề ra những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương nhằm đưa Phú Thọ đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2028.

Những năm qua, công tác phổ cập giáo dục tại Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ trẻ ra lớp ngày càng tăng, hệ thống trường lớp được duy trì ổn định, chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng cao.

Ở nhiều địa phương, những ngôi trường mầm non khang trang được xây dựng; bữa ăn bán trú bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Trẻ em không chỉ được chăm sóc mà còn được học tập trong môi trường thân thiện, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó là những tín hiệu tích cực, khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh trong việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non.

Để đạt mục tiêu đề ra, Phú Thọ xác định triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Việc điều tra, rà soát số liệu trẻ trong độ tuổi được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chính xác, kịp thời.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, giảm dần phòng học tạm; đồng thời tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Đặc biệt, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được xem là yếu tố cốt lõi. Trẻ được học hai buổi/ngày, được tổ chức ăn bán trú, được theo dõi sự phát triển một cách toàn diện trong môi trường an toàn, thân thiện.

Song song với đó là việc thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa và tăng cường kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi không đơn thuần là việc đưa trẻ đến trường, mà là hành trình xây dựng nền tảng cho tương lai.

Khi mọi đứa trẻ đều được chăm sóc, giáo dục đầy đủ ngay từ những năm đầu đời, đó chính là bước khởi đầu cho một thế hệ công dân khỏe mạnh, tự tin và sáng tạo.

Với quyết tâm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của toàn xã hội, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu: Mọi trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, được phát triển toàn diện. Những lớp học mầm non hôm nay chính là nơi ươm mầm cho tương lai ngày mai - một tương lai được xây dựng từ sự quan tâm, trách nhiệm và tầm nhìn dài hạn đối với giáo dục.

Hạnh Thúy