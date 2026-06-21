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Phú Thọ xếp thứ 7/31 tại Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026

Từ ngày 18-20/6, tại tỉnh Lâm Đồng, đã diễn ra Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất - năm 2026, quy tụ hơn 2.000 em thiếu nhi cùng các anh chị phụ trách đến từ các cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phú Thọ xếp thứ 7/31 tại Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026

Đoàn Phú Thọ tham gia Festival.

Trong khuôn khổ Festival, các em thiếu nhi đã tham gia nhiều hoạt động phong phú như: Carnaval “Rực rỡ sắc màu chào bạn bốn phương”; Hội thi Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc; Triển lãm và hoạt động vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam bảo vệ muôn loài”; sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”, “Vươn cao ước mơ”; giao lưu Cờ vua; đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Qua đó, các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, thể hiện năng khiếu, kỹ năng, sự tự tin và tinh thần hội nhập.

Phú Thọ xếp thứ 7/31 tại Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026

Tác phẩm tham gia triển lãm và vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường của đoàn Phú Thọ.

Kết quả, đoàn đại biểu thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đứng thứ 7/31 đơn vị hoàn thành xuất sắc các nội dung chương trình Festival. Trong đó: Hoàn thành xuất sắc nội dung biểu diễn nghệ thuật; đạt thành tích xuất sắc tại triển lãm và vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường; hoàn thành nội dung đồng diễn Vovinam và đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi.

Không chỉ là sân chơi tài năng, Festival còn giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc; nâng cao kỹ năng sống, tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Đất Tổ năng động, sáng tạo và giàu bản sắc văn hóa dân tộc.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới Festival Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Toàn quốc Kỷ lục Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bảo vệ môi trường Xuất sắc Đất Tổ Tinh thần
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