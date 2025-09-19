“Phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, trên nhiều hội, nhóm mạng xã hội xuất hiện tình trạng đăng tải thông tin thiếu căn cứ, sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Những luồng tin này không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý, đảm bảo người dân tiếp cận thông tin chính xác, khách quan.

Sự ra đời của mạng xã hội là một bước tiến lớn trong kỷ nguyên số, giúp kết nối hàng chục triệu người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi quốc gia và mở ra kho tàng tri thức khổng lồ, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính ưu thế này kéo theo không ít hệ lụy. Một bộ phận đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để lập hội, nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tung tin giả, xuyên tạc, thậm chí sẵn sàng “đổi trắng thay đen”, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân. Không ít vụ việc chỉ được dựng lên từ một phần sự thật bị bóp méo nhưng đã tạo thành làn sóng dư luận trái chiều, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Thành viên “Câu lạc bộ chiến binh không gian mạng” tích cực nắm tình hình trên không gian mạng để kịp thời có bài viết đấu tranh phản bác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tăng cường bảo mật hệ thống, quản lý chặt chẽ các hội, nhóm trên mạng xã hội. Các đơn vị nghiệp vụ thường xuyên rà soát, theo dõi những hội, nhóm có đông thành viên, phạm vi ảnh hưởng lớn, để sớm phát hiện và xử lý.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, bóc gỡ và vô hiệu hóa 50 tin, bài có nội dung xấu độc, sai sự thật. Điển hình, Công an xã Yên Lạc phát hiện một tài khoản Facebook chia sẻ video dựng bằng công nghệ AI, xuyên tạc, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chủ tài khoản là ông N.T.B, sinh năm 1967, trú tại xã Yên Lạc đã thừa nhận hành vi sai phạm và gỡ bỏ bài đăng. Công an xã Yên Lạc đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông B. theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Không chỉ dừng ở việc phát hiện và xử lý vi phạm, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng. Hàng nghìn lượt bài viết, hình ảnh, video được biên tập, đăng tải trên các trang, nhóm, blogspot, kênh YouTube nhằm cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận và phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, từ năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập mô hình “Câu lạc bộ chiến binh không gian mạng” với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên đang công tác, sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn khối phòng và Đoàn thanh niên công an các xã, phường.

Ngay từ khi đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã phối hợp trao đổi, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin những trường hợp sử dụng mạng xã hội không chính xác, không khách quan, ảnh hưởng đến dư luận, uy tín của chính quyền địa phương. Đồng thời phối hợp ngăn chặn, bóc gỡ nhiều tin, bài có nội dung chưa kiểm chứng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Người dân thường xuyên được cơ quan công an khuyến cáo tỉnh táo, chọn lọc thông tin khi sử dụng mạng xã hội.

Theo dự báo, tình hình an ninh không gian mạng tiếp tục tiềm ẩn phức tạp. Các thế lực thù địch, đối tượng xấu không ngừng lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là trong dịp chuẩn bị diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, khó lường.

Từ thực tiễn đó, Công an tỉnh tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động mô hình “Câu lạc bộ chiến binh không gian mạng”. Tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, chiến công, thành tích của lực lượng công an. Triển khai và duy trì hiệu quả công trình thanh niên “Mỗi tuần một điều luật” và “Mỗi tuần một tin tốt, một câu chuyện đẹp” để đăng tải nhằm lan tỏa rộng rãi hơn nữa tinh thần đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, góp phần định hướng dư luận và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo quy định của pháp luật, mức xử phạt đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội có thể lên tới 20 triệu đồng. Luật An ninh mạng cũng nêu rõ: Tùy mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính, xử lý hình sự, thậm chí phải bồi thường thiệt hại. Cơ quan công an khuyến cáo, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, chọn lọc thông tin, cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ; chủ động thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu tiêu cực để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Lê Minh