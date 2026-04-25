Quan hệ giữa Mỹ, Colombia, Venezuela bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng

Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Venezuela “sẽ quyết định tương lai của khu vực," đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Tân Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John Barrett. Ảnh: noticiasbarquisimeto

Quan hệ giữa Mỹ, Colombia và Venezuela đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng, với các động thái ngoại giao và hợp tác mới.

Ngày 24/4, tân Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John Barrett khẳng định quan hệ song phương sẽ đóng vai trò then chốt đối với cục diện khu vực, sau khi hai nước nối lại các hoạt động ngoại giao.

Trong đoạn video do Đại sứ quán Mỹ tại Caracas công bố, ông Barrett nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Venezuela “sẽ quyết định tương lai của khu vực," đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, Washington đang triển khai kế hoạch 3 giai đoạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra, gồm ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, với “tầm nhìn rõ ràng” về sự thịnh vượng chung của khu vực.

Ông Barrett được bổ nhiệm thay bà Laura Dogu, người trước đó phụ trách việc mở lại cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Venezuela sau 7 năm gián đoạn.

Việc nối lại quan hệ diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị Venezuela có nhiều biến động, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro trong chiến dịch quân sự tại Caracas hồi đầu năm 2026.

Hiện Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lâm thời và phối hợp với phía Mỹ nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và khai khoáng.

Cùng ngày, tại Caracas, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ khi ông Maduro bị bắt giữ, đồng thời cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Venezuela trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Tại cuộc hội đàm diễn ra ở Phủ Tổng thống Miraflores, hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh biên giới, di cư, thương mại, năng lượng và công nghiệp. Đặc biệt, Colombia và Venezuela nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp an ninh, chia sẻ thông tin tình báo nhằm đối phó với tội phạm xuyên biên giới tại khu vực giáp ranh dài hơn 2.000 km.

Ngoài ra, hai nước cũng thảo luận khả năng kết nối hạ tầng năng lượng, bao gồm điện và khí đốt, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela cũng như đáp ứng nhu cầu trong nước.

Giới quan sát nhận định các động thái ngoại giao dồn dập này cho thấy Venezuela đang dần tái hội nhập khu vực, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác mới giữa các quốc gia tại Tây Bán cầu trong bối cảnh tình hình chính trị-kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này có nhiều thay đổi.

Theo Vietnam+