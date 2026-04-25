Mỹ treo thưởng 10 triệu USD truy vết ’tiền bẩn' từ trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ Ngoại giao Mỹ, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, vừa công bố mức thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu hoặc thu hồi tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo đặt tại Myanmar.
Chương trình này được triển khai trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đang nhắm vào công dân Mỹ.
Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Các cơ sở mang tên Tai Chang, tọa lạc tại bang Karen của Myanmar, được xác định là trung tâm điều hành các hoạt động gian lận trực tuyến quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử.
Các tổ hợp này bao gồm nhiều khu vực khác nhau, hoạt động như những trung tâm khép kín chuyên tổ chức lừa đảo có hệ thống.
Giới chức Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi tài sản. Do đó, việc tịch thu tài sản kỹ thuật số đã trở thành công cụ trọng yếu trong chiến lược làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức này.
Chính sách treo thưởng lần này nhằm khuyến khích công chúng cung cấp thông tin giúp cơ quan công lực xác định, phong tỏa và thu hồi nguồn tiền bất hợp pháp, từ đó làm suy yếu nền tảng tài chính của các mạng lưới lừa đảo.
Song song với động thái này, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố 2 công dân Trung Quốc điều hành một trung tâm lừa đảo tại Myanmar và có ý định mở rộng sang Campuchia.
Ngoài ra, một kênh liên lạc trên ứng dụng Telegram phục vụ việc tuyển mộ nạn nhân buôn người đã bị tịch thu, cùng với 503 tên miền gian lận liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Những hành động phối hợp này cho thấy quyết tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bảo vệ công dân Mỹ trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong thời đại kỹ thuật số.
Theo Vietnam+
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/4 thông báo đã cấp chứng nhận tiền thẩm định cho một loại thuốc điều trị sốt rét dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đánh dấu lần đầu...
Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Venezuela “sẽ quyết định tương lai của khu vực," đồng thời khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong giai đoạn chuyển...
Ngày 24/4, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến với hàng nghìn tụ điểm bị xử lý và hàng chục nghìn đối tượng liên quan bị xử lý trong thời gian gần đây.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán ngày 23/4, tại Nhà trắng.
Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.
Giữa không gian biển rộng, cây cầu là một biểu tượng của kết nối khu vực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Vùng Vịnh Lớn - một trong những động lực tăng trưởng quan...