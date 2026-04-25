Mỹ treo thưởng 10 triệu USD truy vết ’tiền bẩn' từ trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi pháp luật quốc tế, vừa công bố mức thưởng lên đến 10 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc tịch thu hoặc thu hồi tài sản liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các trung tâm lừa đảo đặt tại Myanmar.

Chương trình này được triển khai trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ, nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia đang nhắm vào công dân Mỹ.

Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Các cơ sở mang tên Tai Chang, tọa lạc tại bang Karen của Myanmar, được xác định là trung tâm điều hành các hoạt động gian lận trực tuyến quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử.

Các tổ hợp này bao gồm nhiều khu vực khác nhau, hoạt động như những trung tâm khép kín chuyên tổ chức lừa đảo có hệ thống.

Giới chức Mỹ cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngày càng sử dụng tiền điện tử để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết và thu hồi tài sản. Do đó, việc tịch thu tài sản kỹ thuật số đã trở thành công cụ trọng yếu trong chiến lược làm gián đoạn hoạt động của các tổ chức này.

Chính sách treo thưởng lần này nhằm khuyến khích công chúng cung cấp thông tin giúp cơ quan công lực xác định, phong tỏa và thu hồi nguồn tiền bất hợp pháp, từ đó làm suy yếu nền tảng tài chính của các mạng lưới lừa đảo.

Song song với động thái này, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã truy tố 2 công dân Trung Quốc điều hành một trung tâm lừa đảo tại Myanmar và có ý định mở rộng sang Campuchia.

Ngoài ra, một kênh liên lạc trên ứng dụng Telegram phục vụ việc tuyển mộ nạn nhân buôn người đã bị tịch thu, cùng với 503 tên miền gian lận liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Những hành động phối hợp này cho thấy quyết tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc truy quét các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời bảo vệ công dân Mỹ trước các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong thời đại kỹ thuật số.

Theo Vietnam+