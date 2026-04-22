Xung đột tại Trung Đông: Nổ súng vào các tàu sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn

Lệnh ngừng bắn mong manh vừa được gia hạn giữa Iran và Mỹ sáng sớm 22/4 theo giờ Việt Nam tiếp tục vấp phải thử thách khi liên tục ghi nhận các vụ nổ súng vào tàu tại khu vực quanh eo biển Hormuz.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở hàng rời Iran đã bị bắn tại khu vực cách Iran gần 15km về phía tây và phải dừng lại trên biển trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran. UKMTO cho biết thủy thủ đoàn an toàn và không có thiệt hại nào đối với tàu. Trước đó, hôm 19/4, lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu treo cờ Iran ở Vịnh Oman khi tàu này đang cố gắng vượt qua vòng vây phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Cùng ngày, cũng theo UKMTO, thuyền trưởng một tàu container báo cáo rằng đã bị một tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận... sau đó tàu này đã nổ súng, gây hư hại nặng cho cầu tàu. Vụ việc xảy ra cách Oman khoảng 27km về phía đông bắc, không gây hỏa hoạn và tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn. Trong khi đó, công ty an ninh hàng hải Vanguard Tech của Anh cho biết con tàu trên đang treo cờ Liberia và “đã được thông báo rằng nó được phép đi qua eo biển Hormuz”. Ngược lại, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết con tàu đã “phớt lờ những cảnh báo từ lực lượng vũ trang Iran”.

Các diễn biến trên được ghi nhận trong bối cảnh ngày 22/4, IRGC ra khẳng định vẫn duy trì cảnh giác cao độ trước căng thẳng leo thang trong khu vực, dù lệnh ngừng bắn hiện nay được gia hạn. Tuyên bố của IRGC cảnh báo sẽ “giáng những đòn đánh mang tính hủy diệt vượt ngoài sức tưởng tượng” trước bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn mới nào.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Iran đang “sụp đổ về tài chính” do việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng. Trước đó, trong bài đăng sáng sớm 22/4 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump đã chỉ đạo quân đội tiếp tục duy trì phong tỏa và giữ trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong khi gia hạn lệnh ngừng bắn “cho đến khi” các lãnh đạo và đại diện Iran đưa ra một “đề xuất thống nhất” nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Trung Đông đang ở “thời điểm then chốt” đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu vẫn là nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc tái diễn các hành động thù địch. Người phát ngôn cơ quan này cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò “mang tính xây dựng” đối với quá trình đàm phán.

Chung quan điểm với Trung Quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran là “một bước quan trọng hướng tới việc giảm leo thang và tạo ra không gian quan trọng cho ngoại giao và xây dựng lòng tin”. Theo đó, Liên hợp quốc kêu gọi các bên kiềm chế các hành động có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn và tham gia một cách xây dựng vào các cuộc đàm phán để đạt được một giải pháp bền vững và lâu dài.

Theo nhandan.vn