Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải Gaza

Khả năng đạt thỏa thuận giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã thắp lên hy vọng cho việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas, tiến tới khôi phục hòa bình ở dải đất hẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Khung cảnh đổ nát do xung đột ở phía bắc Dải Gaza. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sự vui mừng của ông Nickolay Mladenov - Đại diện cấp cao Hội đồng Hòa bình Gaza là điều dễ hiểu, bởi giải giáp toàn bộ các lực lượng vũ trang ở Gaza được xem là nút thắt khó cởi trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas. Phát biểu tại Brussels (Bỉ), nơi diễn ra Hội nghị Hòa bình Palestine, ông Nickolay Mladenov bày tỏ tin tưởng về một thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên và quan trọng nhất là mang lại hòa bình cho người dân Gaza.

Thông tin được đại diện Hội đồng Hòa bình Gaza đưa ra lập tức gây xôn xao dư luận khu vực và quốc tế, bởi trước đây Hamas luôn kiên định lắc đầu trước những đề xuất giải giáp. Hamas kiên quyết yêu cầu Israel phải rút toàn bộ binh sĩ, trả lại sự bình yên cho Gaza rồi họ mới cân nhắc việc buông bỏ vũ khí.

Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản X, ông Mladenov cho biết đã có cuộc gặp rất hiệu quả với Thủ tướng Nhà nước Palestine Mohammed Mustafa. Trong cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi này, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sau khi giải giáp Hamas và chuyển giao nhiệm vụ cho Ủy ban quốc gia về quản lý Gaza hoàn tất, công cuộc tái thiết và việc Israel rút quân sẽ được triển khai ngay.

Việc Hamas nhanh chóng đồng ý giải giáp phải là không có lý do. Theo các nguồn tin nội bộ của Hamas, phái đoàn đàm phán của phong trào Hồi giáo này tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã tỏ ra hài lòng với đề xuất sửa đổi của các bên trung gian. Theo đó, sau quá trình tham vấn nội bộ, các thành viên đoàn đàm phán Hamas đã quay trở lại Cairo với nụ cười trên môi về đề xuất thực thi song song giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình. Tuy vậy, dù nhận được phản hồi tích cực từ Hamas nhưng giới quan sát vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, bởi họ vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý của Israel.

Trước đó, Tel Aviv phát tín hiệu thông qua ông Mladenov và các đại diện Mỹ rằng, việc chấp nhận đề xuất thực thi cùng lúc hai giai đoạn phải đi kèm với cam kết giải giáp từ Hamas. Theo quan điểm của Israel, đây là trọng tâm của giai đoạn 2, cho nên nếu Hamas muốn đẩy nhanh tiến độ, gộp hai giai đoạn thành một thì phải giải giáp ngay.

Vấn đề phức tạp giữa Israel và Hamas dường như chưa dừng lại. Theo thông tin từ Cơ quan quản lý biên giới và cửa khẩu Palestine tại Gaza, Israel lại vừa đóng cửa khẩu Rafah giáp với Ai Cập, vốn được coi là cửa ngõ tiếp tế hàng viện trợ nhân đạo quốc tế vào vùng lãnh thổ này. Trong khi Tel Aviv tuyệt nhiên không lên tiếng giải thích thì Hamas cáo buộc đây là ý đồ siết chặt “vòng kim cô” của Israel đối với Dải Gaza. Hamas khẳng định việc hạn chế đi lại, giới hạn viện trợ và tiếp diễn các cuộc tấn công là một phần trong chính sách cô lập có hệ thống của Tel Aviv nhằm vào người dân ở dải đất ven Địa Trung Hải.

Người phát ngôn Hamas hối thúc các nhà trung gian và các bên gây áp lực để phía Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa, bảo đảm lệnh ngừng bắn được tôn trọng. Để cáo buộc của Hamas thêm sức nặng, Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza đưa ra bằng chứng về việc hai người Palestine thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhắm vào các trạm kiểm soát của cảnh sát, lều trại của người di tản và các đám đông người Palestine trong mấy ngày qua.

Hy vọng khôi phục hòa bình và an ninh ở Dải Gaza đang được thắp lên khi những tín hiệu tích cực xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể trút bỏ cảm giác lo âu khi các bất đồng chưa hoàn toàn được tháo gỡ.

Theo nhandan.vn