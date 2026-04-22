Iran rút khỏi đàm phán Islamabad, nguy cơ đổ vỡ ngừng bắn gia tăng

Tư lệnh quân đội Iran Majid Mousavi cảnh báo các nước láng giềng có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công nhằm vào Iran.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích tại Tehran, Iran, ngày 13/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, truyền thông Iran ngày 21/4 cho biết, nước này đã thông báo với Mỹ thông qua trung gian Pakistan rằng sẽ không tham gia vòng đàm phán hạt nhân dự kiến diễn ra tại Islamabad, làm dấy lên lo ngại về khả năng đổ vỡ của thỏa thuận ngừng bắn hiện nay.
Theo truyền thông Iran, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng đã hủy chuyến thăm Islamabad, nơi dự kiến tổ chức các cuộc đối thoại.
Cả Washington và Tehran đều phát tín hiệu sẵn sàng nối lại hoạt động quân sự nếu lệnh ngừng bắn hết hạn mà không đạt được tiến triển, làm gia tăng quan ngại trong khu vực cũng như trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong một tuyên bố cứng rắn, Tư lệnh quân đội Iran Majid Mousavi cảnh báo các nước láng giềng có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu cho phép sử dụng lãnh thổ để tiến hành tấn công nhằm vào Iran, đồng thời đe dọa các cơ sở sản xuất dầu mỏ trong khu vực.
Giới quan sát nhận định việc đàm phán đình trệ có thể đặt các nước vùng Vịnh vào tình thế khó khăn, khi vừa duy trì quan hệ an ninh với Mỹ, vừa đối mặt với nguy cơ bị Iran đáp trả. Đồng thời, vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đối thoại cũng đang bị thách thức nghiêm trọng.
Trong khi đó, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cùng ngày cho biết nước này đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 4 thực thể bị cáo buộc liên quan đến việc điều hành các mạng lưới mua sắm hỗ trợ chương trình máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo của Iran.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết các bộ trưởng ngoại giao của khối đã nhất trí về việc mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU đối với Iran để ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Theo bà Kaja Kallas, các biện pháp trừng phạt này nhiều khả năng sẽ được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại kế tiếp, dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.
Theo Vietnam+
