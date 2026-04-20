Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

Sáng 20/4, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra trước đó 1 ngày nhằm đánh giá khả năng mang đầu đạn chùm của loại tên lửa này.

Triều Tiên xác nhận thử tên lửa đạn đạo chiến thuật

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasongpho-11 Ra., ngày 19/4/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ thử. Mục đích nhằm kiểm chứng các đặc tính và sức mạnh của đầu đạn bom chùm cũng như đầu đạn mìn phân mảnh được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật nói trên.

KCNA nêu rõ 5 tên lửa đã được phóng về khu vực mục tiêu cách khoảng 136km và hệ thống vũ khí này đã chứng tỏ được khả năng tấn công chính xác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh việc phát triển các loại đầu đạn khác nhau sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội Triều Tiên.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

