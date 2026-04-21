Xung đột tại Trung Đông: IMO cảnh báo rủi ro cao tại eo biển Hormuz

Tình trạng phong tỏa “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, khiến lưu lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này gần như tê liệt, ảnh hưởng lớn đến vận chuyển và nguồn cung dầu toàn cầu.
Tàu hàng chờ qua eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ngày 20/4 hối thúc các tàu thuyền trong khu vực thận trọng tối đa trong bối cảnh môi trường an ninh gần eo biển Hormuz đang biến động khôn lường.
Tuyên bố của IMO nhấn mạnh: "Tình hình tiếp tục biến động. Các tàu nên thận trọng tối đa và không nên mạo hiểm nếu không có các đảm bảo an ninh."
Theo IMO, tính đến ngày 19/4, đã có 24 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại các vùng biển liên quan, khiến ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng. Cơ quan này đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tăng cường đối thoại đa phương.
Tình trạng phong tỏa “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, khiến lưu lượng qua tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này gần như tê liệt. Dữ liệu theo dõi cho thấy chỉ có rất ít tàu có thể đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, trong khi hơn 750 tàu - trong đó có khoảng 350 tàu chở dầu và khí đốt - vẫn bị mắc kẹt trong Vịnh Persian.
Không chỉ đối mặt nguy cơ quân sự, các tàu thương mại còn liên tục bị chặn hướng, buộc quay đầu hoặc thay đổi hành trình. Một số vụ việc còn liên quan đến việc tàu bị tấn công bằng vật thể không xác định hoặc bị cảnh báo là “mục tiêu” nếu tiếp cận khu vực nhạy cảm.
Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - từ lâu đã được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới. Việc tuyến đường này bị gián đoạn không chỉ đẩy chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao, mà còn có nguy cơ gây sốc nguồn cung, kéo theo biến động mạnh trên thị trường dầu mỏ quốc tế.
Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil thông báo tàu chở dầu thứ hai của nước này đã đi qua eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng vào cuối tuần này.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước đó vào ngày 17/4, chuyến tàu đầu tiên cập bến Malaysia đã đưa về khoảng 1 triệu lít dầu thô, góp phần ổn định hoạt động của các nhà máy lọc dầu và củng cố nguồn cung trong nước.
Theo Vietnam+
