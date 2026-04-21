Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xung đột tại Trung Đông: IMO cảnh báo rủi ro cao tại eo biển Hormuz

Tình trạng phong tỏa “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, khiến lưu lượng qua tuyến hàng hải chiến lược này gần như tê liệt, ảnh hưởng lớn đến vận chuyển và nguồn cung dầu toàn cầu.

Tàu hàng chờ qua eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) ngày 20/4 hối thúc các tàu thuyền trong khu vực thận trọng tối đa trong bối cảnh môi trường an ninh gần eo biển Hormuz đang biến động khôn lường.

Tuyên bố của IMO nhấn mạnh: "Tình hình tiếp tục biến động. Các tàu nên thận trọng tối đa và không nên mạo hiểm nếu không có các đảm bảo an ninh."

Theo IMO, tính đến ngày 19/4, đã có 24 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại các vùng biển liên quan, khiến ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng. Cơ quan này đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và tăng cường đối thoại đa phương.

Tình trạng phong tỏa “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran, khiến lưu lượng qua tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới này gần như tê liệt. Dữ liệu theo dõi cho thấy chỉ có rất ít tàu có thể đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, trong khi hơn 750 tàu - trong đó có khoảng 350 tàu chở dầu và khí đốt - vẫn bị mắc kẹt trong Vịnh Persian.

Không chỉ đối mặt nguy cơ quân sự, các tàu thương mại còn liên tục bị chặn hướng, buộc quay đầu hoặc thay đổi hành trình. Một số vụ việc còn liên quan đến việc tàu bị tấn công bằng vật thể không xác định hoặc bị cảnh báo là “mục tiêu” nếu tiếp cận khu vực nhạy cảm.

Eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - từ lâu đã được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới. Việc tuyến đường này bị gián đoạn không chỉ đẩy chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao, mà còn có nguy cơ gây sốc nguồn cung, kéo theo biến động mạnh trên thị trường dầu mỏ quốc tế.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Truyền thông Malaysia Fahmi Fadzil thông báo tàu chở dầu thứ hai của nước này đã đi qua eo biển Hormuz và dự kiến cập cảng vào cuối tuần này.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trước đó vào ngày 17/4, chuyến tàu đầu tiên cập bến Malaysia đã đưa về khoảng 1 triệu lít dầu thô, góp phần ổn định hoạt động của các nhà máy lọc dầu và củng cố nguồn cung trong nước.

 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

2026-04-20 07:58:00

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long