"Siêu cầu” vượt biển lớn nhất thế giới: Chinh phục giới hạn không tưởng

Giữa không gian biển rộng, cây cầu là một biểu tượng của kết nối khu vực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Vùng Vịnh Lớn - một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Trung Quốc.

Cầu vượt biển kết nối Hong Kong - Châu Hải - Macau là sự kết hợp 3 hợp phần “cầu - đảo - hầm” thành một tuyến đường cao tốc liên mạch dài 55km. Ảnh: Việt Đức/Vietnam+

Trong khuôn khổ tham dự chuỗi hội thảo, khảo sát về Năm APEC 2026 tổ chức ở Trung Quốc, Đoàn báo chí quốc tế các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có các phóng viên Việt Nam, đã có trải nghiệm “siêu cầu” vượt biển lớn nhất thế giới, cầu Hong Kong-Châu Hải-Macau (HZMB).

Đây không chỉ là một tuyến giao thông dài 55km nối liền ba vùng đất, mà còn là một “bảo tàng kỹ thuật” sống động, nơi những kỷ lục thế giới được thiết lập; những giải pháp sáng tạo được ra đời và khẳng định sức sáng tạo, ý chí vượt giới hạn của con người trong thời đại mới.

Xa hơn, đó cũng là cách tiếp cận mà nhiều nền kinh tế APEC đang hướng tới: lấy kết nối làm nền tảng cho phát triển bền vững và bao trùm.

Tầm nhìn “Vòng tròn sinh hoạt một giờ”

Cây cầu có tổng chiều dài 55 km, mang hình dáng chữ “I” khổng lồ kết nối Hong Kong, Châu Hải và Macau được khởi công xây dựng năm 2009 và hoàn thành năm 2018, với tổng vốn đầu tư lên đến khoảng 20 tỷ USD; được xây bằng 400.000 tấn thép - đủ để xây 60 tháp Eiffel của Pháp.

Đây là xương sống của Vùng Vịnh Lớn (GBA), giúp tạo ra một “vòng tròn sinh hoạt kinh tế một giờ” cho 11 thành phố trong khu vực. Điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất là cấu trúc kết hợp "cầu - đảo - hầm."

Để tạo ra hai hòn đảo nhân tạo làm điểm kết nối cho đường hầm, các kỹ sư đã không dùng phương pháp bồi lấp thông thường.Thay vào đó, các kỹ sư, công nhân thi công đã đóng 120 khối trụ thép khổng lồ xuống đáy biển để tạo thành vành đai bảo vệ.

Mỗi trụ thép có đường kính 22 mét, cao gần 50 mét và nặng tới 500 tấn – tương đương trọng lượng của một chiếc máy bay Airbus A380. Nhờ phương pháp này, hai hòn đảo rộng 100.000 m2 mỗi đảo đã được hoàn thành chỉ trong vòng hơn 7 tháng.

Sa bàn tổng thể cầu vượt biển lớn nhất thế giới, kết nối Hong Kong-Châu Hải-Macau của Trung Quốc. Ảnh: Việt Đức/Vietnam+

Đường hầm ngầm 46 mét dưới đáy biển: 5G vẫn căng đầy

Để nhường chỗ cho tuyến hàng hải bận rộn nhất khu vực với hơn 4.000 tàu thuyền qua lại mỗi ngày, một đường hầm ngầm dài 6,7 km đã được xây dựng. Đây là đường hầm ống chìm sâu nhất thế giới, với điểm sâu nhất đạt mức 46 mét dưới mực nước biển.

Đường hầm được ghép nối từ 33 đốt hầm khổng lồ (mỗi đốt nặng 80.000 tấn) theo cấu trúc "33+1."

Điều thú vị là các kỹ sư đã vận dụng linh hoạt nguyên lý lực đẩy Archimedes để “nâng” các khối bê tông này nổi lên bằng cách bơm nước vào ụ đúc trong 3 ngày đêm, trước khi kéo chúng ra biển để lắp ghép như trò chơi Lego khổng lồ.

Dù ở độ sâu hàng chục mét dưới lòng biển, hành khách vẫn có thể tận hưởng sóng 5G mạnh mẽ suốt hành trình.

Về độ bền và an toàn, ông Vương Yến Lâm, Trợ lý Giám đốc An toàn của dự án khẳng định: "Tuổi thọ thiết kế của toàn bộ công trình là 120 năm, áp dụng tiêu chuẩn 3D - tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất của cả ba khu vực Hong Kong, Macau và nội địa."

Cây cầu được giám sát 24/7 và có thể chịu được những siêu bão lớn nhất, như hai trận bão lịch sử năm 2025 từng khiến cầu phải đóng cửa tạm thời 10 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Không chỉ chú trọng kỹ thuật, dự án còn là hình mẫu về bảo vệ môi trường. Các tàu thi công sử dụng công nghệ sóng âm (sonar) để cảnh báo và xua đuổi loài cá heo trắng Trung Quốc khỏi khu vực nguy hiểm.

Trên mỗi tàu đều có “nhân viên giám sát cá heo” chuyên trách để đảm bảo các sinh vật quý hiếm này không bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng.

Biểu tượng của sự tự chủ và hợp tác quốc tế

Mặc dù công nghệ cốt lõi do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu, dự án vẫn có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Đức, Nhật Bản và Hà Lan. ông Vương Yến Lâm chia sẻ: "Đây là dự án tích hợp quy mô lớn chưa từng có, nơi chúng tôi vừa làm vừa học hỏi, tham vấn ý kiến chuyên gia quốc tế để đạt được sự hoàn thiện cao nhất."

Cầu Hong Kong - Châu Hải - Macau không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn là minh chứng cho trí tuệ con người khi biết kết hợp sức mạnh công nghệ với trách nhiệm bền vững.

Từ thực tiễn chuyến trải nghiệm, có thể thấy dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số còn rất lớn.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói riêng và giữa các nền kinh tế APEC nói chung không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác, việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ công nghệ và thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, qua đó đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung của APEC.

Theo Vietnam+