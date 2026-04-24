Biến đổi khí hậu: Dự báo hiện tượng El Nino sẽ quay lại vào giữa năm nay

Ngày 24/4, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
Hoàng hôn ở Bucharest, Romania khi nhiệt độ lên tới ngưỡng 38 độ C. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN
El Nino có thể xảy ra sớm nhất trong khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 7 với những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một đợt gây ảnh hưởng rất mạnh. El Nino làm ấm nhiệt độ bề mặt ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra sự thay đổi về gió, áp suất và lượng mưa.
Đợt El Nino trước đã khiến năm 2023 trở thành năm nóng thứ 2 trong lịch sử và năm 2024 có nhiệt độ cao nhất mọi thời đại. Thông thường, hiện tượng thời tiết này diễn ra sau mỗi 3 - 7 năm và kéo dài khoảng 9 - 12 tháng.
Bản cập nhật khí hậu toàn cầu hằng tháng theo mùa mới nhất của WMO cho thấy có sự thay đổi rõ rệt về điều kiện ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Nhiệt độ bề mặt biển đang tăng nhanh, cho thấy khả năng quay El Nino quay lại sớm nhất vào tháng 5 đến tháng 7. Các dự báo cho thấy “gần như nhiệt độ bề mặt trên toàn cầu sẽ cao hơn mức bình thường” trong 3 tháng tới.
Hiện không có bằng chứng nào cho thấy biến đổi khí hậu làm tăng tần suất hoặc cường độ của các hiện tượng El Nino nhưng lại có thể khuếch đại các tác động liên quan vì đại dương và khí quyển ấm hơn sẽ làm tăng năng lượng và độ ẩm sẵn có cho các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt và mưa lớn.
Theo baotintuc.vn
Theo ước tính của chính phủ, riêng trong năm 2025, người dân Mỹ đã thiệt hại hơn 7,2 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo mạng có nguồn gốc từ Đông Nam Á.
Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến với hàng nghìn tụ điểm bị xử lý và hàng chục nghìn đối tượng liên quan bị xử lý trong thời gian gần đây.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Israel và Liban đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán ngày 23/4, tại Nhà trắng.
Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.
Giữa không gian biển rộng, cây cầu là một biểu tượng của kết nối khu vực, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Vùng Vịnh Lớn - một trong những động lực tăng trưởng quan...
Khả năng đạt thỏa thuận giải giáp phong trào Hồi giáo Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza đã thắp lên hy vọng cho việc chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas, tiến tới khôi...
Lệnh ngừng bắn mong manh vừa được gia hạn giữa Iran và Mỹ sáng sớm 22/4 theo giờ Việt Nam tiếp tục vấp phải thử thách khi liên tục ghi nhận các vụ nổ súng vào tàu tại khu vực...