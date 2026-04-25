Thúc đẩy liên kết giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân

Trên địa bàn tỉnh hiện nay, mô hình liên kết giữa hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ theo chuỗi giá trị, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh như chè, bưởi, rau an toàn và chăn nuôi. Kết nối giữa HTX và khu vực kinh tế tư nhân là xu hướng tất yếu nhằm phát huy thế mạnh của mỗi bên. Trong đó, HTX tạo nền tảng sản xuất và vùng nguyên liệu, khu vực tư nhân bổ sung vốn, công nghệ và thị trường, qua đó hình thành các chuỗi giá trị hiệu quả hơn.

Thành viên HTX rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên thu hoạch rau an toàn trước khi sơ chế để cung ứng đến hệ thống doanh nghiệp theo hợp đồng tiêu thụ.

Là một trong những HTX tiên phong của tỉnh Phú Thọ trong việc liên kết với các doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân để tiêu thụ nông sản, từ năm 2015, HTX rau an toàn Tứ Xã (xã Tứ Xã, nay là xã Phùng Nguyên) đã mạnh dạn xây dựng quy trình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP để đưa vào hệ thống của các siêu thị lớn.

Bước ngoặt đến khi vào tháng 10/2016, HTX ký kết hợp đồng tiêu thụ các loại rau với Công ty VinEco (thuộc Tập đoàn VinGroup) cung cấp rau cho hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart+ (nay là chuỗi hệ thống siêu thị Winmart). Từ chỗ chỉ liên kết với một doanh nghiệp ban đầu, đến nay sản phẩm rau an toàn của HTX đã có mặt tại hệ thống các siêu thị như Coop Mart, GO! và hàng trăm cửa hàng kinh doanh nông sản sạch, nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX chia sẻ: Trong xu thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa HTX và doanh nghiệp là chìa khóa để tạo dựng đầu ra bền vững, nâng cao giá trị nông sản và phát triển HTX. Nếu không liên kết với doanh nghiệp, HTX chỉ sản xuất manh mún, không thể mở rộng quy mô, hạn chế trong ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ để xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm vươn xa.

Mặt hàng nông sản của HTX rau an toàn Tứ Xã tại hệ thống siêu thị GO!

Xác định được tầm quan trọng trong kết nối giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, HTX Nông nghiệp xã Hùng Việt đã chủ động kết nối, ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm với Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Xanh (Nosanviet) có địa chỉ tại khu Tân Phương, phường Nông Trang.

Sản phẩm được HTX liên kết tiêu thụ là mỳ gạo, mỳ phở Thạch Đê - sản phẩm truyền thống của làng nghề Thạch Đê. Sản phẩm được sản xuất từ 100% gạo sạch VietGAP tại vùng nguyên liệu được cấp mã số trồng. Sợi mỳ mềm, dai tự nhiên, không phụ gia, không hóa chất bảo quản, giữ trọn hương vị thuần khiết của hạt gạo. Sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018, bảo đảm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Trung bình mỗi tháng, HTX Nông nghiệp xã Hùng Việt cung cấp cho Nosanviet khoảng 3 tấn sản phẩm. Toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp phân phối chủ yếu tại thị trường miền Bắc và miền Trung. Việc liên kết này giúp HTX ổn định đầu ra, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên và từng bước khẳng định thương hiệu nông sản địa phương trên thị trường.

Sau sáp nhập, các HTX nông nghiệp của tỉnh tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế tập thể. Hiện toàn tỉnh có 803 HTX nông nghiệp đang hoạt động. Tỉnh đã triển khai 207 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với các sản phẩm chủ lực, đặc trưng như: chè, bưởi, chuối, rau, gạo, hồng không hạt, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, sản phẩm OCOP... với sự tham gia của 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã, tổ hợp tác, 20 hộ kinh doanh cá thể.

Nhờ các chuỗi liên kết, năm 2025, các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh đã xuất khẩu 203.198 tấn nông sản với tổng giá trị hơn 1.791 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7/2025, Phú Thọ trở thành một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung. Cụ thể, khu vực Hòa Bình nổi bật với cây ăn quả và nông nghiệp sinh thái như cam Cao Phong, bưởi đỏ Tân Lạc, gà đồi Lạc Sơn; khu vực Phú Thọ có lợi thế về chè, sắn, gạo đặc sản và gỗ rừng trồng; khu vực Vĩnh Phúc duy trì các vùng rau sạch, chăn nuôi phục vụ đô thị và xuất khẩu. Sự cộng hưởng này không chỉ giúp nông sản được mùa, được giá mà còn tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Nhờ đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, sản phẩm rau su su của một số HTX, tổ hợp tác khu vực Tam Đảo đã mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho người trồng rau.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa HTX và doanh nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định đầu ra. Qua đó, các thành viên HTX nhận thức rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm, có thêm động lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Với điểm tựa vững chắc từ mối liên kết sản xuất, tiêu thụ đã được thiết lập giữa hộ thành viên, HTX và doanh nghiệp.

Theo Đề án ”Phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030” của UBND tỉnh, trong giai đoạn tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường; hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX đăng ký bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện để các HTX tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử, hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và kết nối cung - cầu; đồng thời hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết giữa kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, tận dụng tối đa lợi thế của mỗi khu vực để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và xây dựng kinh tế tập thể vững mạnh, là điểm tựa cho người nông dân.

Quân Lâm