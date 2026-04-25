Giá vàng sáng 25/4 hồi phục nhẹ, vàng miếng SJC tăng 800.000 đồng

Mở cửa phiên sáng 25/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tròn trơn 9999 hồi phục nhẹ theo giá vàng thế giới.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết vàng miếng ở mức 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra so với giá chốt phiên ngày 24/4. Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Phú Quý cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào, bán ra. Tương tự, DOJI và Phú Quý cũng điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng trong nước hiện vẫn đang bám sát xu hướng của giá thế giới.

Sản phẩm vàng miếng SJC loại 1 lượng. Ảnh TTXVN

Lúc 9 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.708 USD/ounce, nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 149,7 triệu đồng. Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng thế giới đã hồi phục nhẹ sau khi giảm mạnh xuống vùng giá 4.657 USD/ounce trong ngày 24/4.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần qua, giá vàng bật tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/4, đạt đỉnh trong tuần khoảng 4.830 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì lâu khi thị trường xuất hiện áp lực bán mạnh. Trong phiên kế tiếp, giá vàng giảm hơn 2%, xuống mức thấp gần nhất tuần khoảng 4.672 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến trên chủ yếu xuất phát từ sự mạnh lên của đồng USD và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu, trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát duy trì ở mức cao khiến khả năng duy trì chính sách lãi suất cao kéo dài gia tăng. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, bao gồm những gián đoạn mới đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đã đẩy giá dầu tăng mạnh, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát và ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của các nhà đầu tư.

Đến giữa tuần, giá vàng dần ổn định khi thị trường tiếp nhận các thông tin mới liên quan đến tiến trình đàm phán và khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh trong khu vực. Việc rủi ro địa chính trị tạm thời hạ nhiệt đã góp phần giảm áp lực bán, trong khi lực mua xuất hiện quanh vùng hỗ trợ quan trọng 4.650 - 4.700 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 24/4, giá vàng phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế cho thấy tâm lý người tiêu dùng suy yếu và kỳ vọng lạm phát gia tăng. Kết quả công bố cuối cùng của chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan khảo sát xác nhận xu hướng kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên, trong khi tâm lý người tiêu dùng vẫn ở mức thấp. Những yếu tố này làm nổi bật áp lực giá cả dai dẳng trong nền kinh tế, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát. Giá vàng theo đó tăng lên gần 4.740 USD/ounce trong phiên.

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco cho thấy giới phân tích tại Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân có quan điểm tương đối phân hóa về xu hướng ngắn hạn của giá vàng sau một tuần giao dịch biến động.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, cho rằng giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn. Theo ông, thị trường đang phản ứng trái chiều với các yếu tố địa chính trị, khi căng thẳng gia tăng lại đi kèm với xu hướng giá vàng suy yếu. Ngoài ra, kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất trong cuộc họp sắp tới cũng đang tạo áp lực lên giá vàng.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có thể đi ngang trong ngắn hạn khi các yếu tố liên quan đến xung đột tại Trung Đông chưa được giải quyết dứt điểm. Theo ông, thị trường có thể đã hình thành vùng đáy sau các biến động gần đây, song khó xuất hiện mức đỉnh mới cho đến khi các yếu tố bất ổn giảm bớt.

Trong khi đó, ông Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Ông nhận định hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục hỗ trợ thị trường, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Theo ông, nếu áp lực bán từ các quỹ đầu tư giảm bớt trong thời gian tới, giá vàng có thể phục hồi, ít nhất trong ngắn hạn.

Theo baotintuc.vn