Long Cốc phát triển sản phẩm chè gắn với du lịch xanh

“Chuyển đổi sản xuất chè theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để phát triển du lịch xanh và từng bước đưa chè Long Cốc tiếp cận thị trường quốc tế” - đây là hướng đi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề số 3 năm 2025 của Đảng ủy xã Long Cốc về khâu đột phá: “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh” trên địa bàn. Mục tiêu chung đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân hàng năm tăng từ 15% trở lên; đến năm 2030 đón từ 10.000 lượt khách/năm trở lên, “đồi chè Long Cốc được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh”, định vị Long Cốc là điểm đến du lịch xanh hấp dẫn, thân thiện và bền vững.

Đồi Chè Long Cốc.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, địa phương hiện có trên 1.200 ha chè với hàng trăm quả đồi hình bát úp đặc trưng đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách. Để nâng cao giá trị cây chè, xã đang phối hợp với Hiệp hội chuyển đổi xanh triển khai chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, trước mắt thực hiện trên diện tích hơn 20ha, đồng thời xây dựng lộ trình mở rộng vùng chè hữu cơ trong những năm tới.

Định hướng này đang được hiện thực hóa từ chính các hộ sản xuất chè trên địa bàn. Tại xóm Cạn, hơn 2ha chè của gia đình ông Hà Văn Quý - chủ cơ sở Trà xanh Quý Lê đã được chuyển đổi sang các giống chè cành chất lượng cao. Từ vùng nguyên liệu được sản xuất theo quy trình an toàn, gia đình đã phát triển nhiều dòng sản phẩm như Hồng trà, Bát Tiên, Trà sen phục vụ thị trường. Ông Quý cho biết: "Để tạo ra sản phẩm sạch và phát triển bền vững, việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là yếu tố then chốt. Nhờ đó, sản phẩm của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị cây chè địa phương."

Định hướng phát triển xanh của Long Cốc còn được thể hiện qua việc kết hợp sản xuất chè với phát triển du lịch trải nghiệm. Từ lợi thế những đồi chè xanh ngút ngàn cùng cảnh quan đặc sắc, nhiều hộ dân đã đầu tư phát triển homestay và các dịch vụ du lịch cộng đồng. Đến với Long Cốc, du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồi chè bát úp nổi tiếng, đồng thời trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc, chế biến chè và thưởng thức các sản phẩm trà đặc trưng của địa phương. Mô hình kết hợp giữa sản xuất chè và du lịch đang tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, góp phần quảng bá thương hiệu chè Long Cốc.

Mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP.

Chị Trần Thị Thanh, chủ Homestay Thanh Biên cho biết: “Khi lượng du khách và các nhiếp ảnh gia đến săn mây, chụp ảnh bình minh và hoàng hôn ngày càng tăng, gia đình đã đầu tư xây dựng nhà sàn truyền thống để phát triển dịch vụ lưu trú, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách”.

Song hành cùng các hộ sản xuất, các hợp tác xã đang giữ vai trò quan trọng trong việc liên kết vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Thông qua việc hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hỗ trợ tiêu thụ và phát triển các dòng trà chất lượng cao, các hợp tác xã đang góp phần gia tăng giá trị cây chè.

Theo bà Phạm Thị Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã Chè an toàn Long Cốc, sản phẩm của hợp tác xã hiện đạt OCOP 4 sao và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để phấn đấu đạt OCOP 5 sao trong thời gian tới.

Đến nay, toàn xã Long Cốc đã có nhiều sản phẩm chè đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao. Đây là minh chứng cho quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, từng bước khẳng định thương hiệu chè Long Cốc trên thị trường.

Mô hình du lịch cộng đồng gắn với đồi chè.

Từ định hướng phát triển chè hữu cơ của cấp ủy, những đồi chè xanh hôm nay vừa tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, vừa trở thành tài nguyên du lịch đặc sắc của địa phương. Khi sản xuất an toàn được kết nối với trải nghiệm văn hóa trà, du lịch cộng đồng và cảnh quan sinh thái, cây chè tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế chủ lực, tạo nền tảng để Long Cốc phát triển bền vững trong tương lai.

Minh Thuật