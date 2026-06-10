Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Đoan Hùng

Với quy mô gần 500ha, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đoan Hùng được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Phú Thọ. Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, xã Tây Cốc đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Gỡ từng “nút thắt” từ cơ sở

Khối lượng công việc lớn, diện tích ảnh hưởng rộng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân khiến công tác GPMB phục vụ dự án KCN Đoan Hùng được xác định là nhiệm vụ khó. Trong tổng quy mô dự án, phần diện tích thuộc địa bàn xã Tây Cốc chiếm hơn 355 ha, khoảng 74% diện tích toàn KCN. Riêng giai đoạn đầu triển khai đã có hàng trăm hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, xã Tây Cốc đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên, từng địa bàn phụ trách. Các tổ công tác thường xuyên xuống cơ sở, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh ngay từ ban đầu. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là GPMB phải được triển khai chủ động, tạo mặt bằng sạch để dự án thực hiện đúng kế hoạch.

Đồng chí Hà Trung Thành - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm xã Tây Cốc cho biết: Công tác GPMB phải đi trước một bước. Cán bộ chuyên môn tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, bám sát địa bàn, vận dụng các chính sách phù hợp trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Những trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi phải được xử lý nghiêm. Quan trọng nhất là cả hệ thống chính trị phải thống nhất trong nhận thức và hành động để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Thực tế triển khai cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở việc xác định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với một số diện tích đất liên quan đến Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền và các hộ dân nhận thầu khoán. Một số vị trí giáp ranh còn phát sinh tranh chấp, cần thêm thời gian xác minh, làm rõ.

Trước những vấn đề này, xã Tây Cốc lựa chọn phương án đối thoại trực tiếp, phối hợp nhiều bên để tháo gỡ. UBND xã đã nhiều lần làm việc với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Đoan Hùng, chủ đầu tư và Công ty Chè Phú Bền nhằm thống nhất hướng xử lý.

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Tây Cốc, việc lập phương án bồi thường phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Đối với phần diện tích có thông báo thu hồi đất thuộc phạm vi quản lý của Công ty Chè Phú Bền, việc chi trả cần thực hiện đúng chủ thể. Cơ quan chuyên môn đang phối hợp xác định cụ thể diện tích của các hộ dân nhận thầu khoán để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân.

Lãnh đạo xã Tây Cốc trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến tranh chấp đất giáp ranh giữa các hộ dân với các đơn vị liên quan.

Cách làm này giúp địa phương vừa giải quyết những vấn đề phát sinh, vừa tránh để các vướng mắc cục bộ kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong suốt quá trình triển khai, các nội dung liên quan đến thu hồi đất, kiểm kê tài sản, phương án bồi thường đều được công khai để người dân nắm rõ.

Đồng thuận từ người dân, tăng tốc tiến độ dự án

Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, xã Tây Cốc xác định tuyên truyền, vận động là yếu tố quan trọng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện, một số hộ dân từng tự ý dựng cọc bê tông, quây lưới B40 trên diện tích đất nằm trong phạm vi quy hoạch.

Ngay sau khi nắm tình hình, chính quyền xã đã trực tiếp xuống hiện trường, giải thích các quy định của Luật Đất đai năm 2024, nhất là những nội dung liên quan đến tài sản phát sinh sau thời điểm có thông báo thu hồi đất sẽ không được xem xét bồi thường. Sau khi được tuyên truyền, các hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình, không phát sinh điểm nóng.

Song song với GPMB, công tác chuẩn bị các khu tái định cư cũng đang được triển khai. Các phương án được nghiên cứu theo hướng bảo đảm hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng. Việc ứng dụng công nghệ cũng được đưa vào hỗ trợ quá trình kiểm đếm. Chủ đầu tư phối hợp sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để ghi nhận hiện trạng đất đai, tài sản trên đất, giúp quá trình xác minh minh bạch, hạn chế sai sót, tranh chấp.

Lãnh đạo xã Tây Cốc tuyên truyền cho người dân về công tác GPMB KCN Đoan Hùng.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Tây Cốc cho biết: “Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh các bước thực hiện, nhưng phải bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người dân. Chủ đầu tư cần chuẩn bị nguồn lực để thực hiện chi trả ngay khi phương án được phê duyệt. Xã cũng đề nghị doanh nghiệp quan tâm sử dụng lao động địa phương khi dự án đi vào hoạt động, góp phần ổn định sinh kế cho người dân”.

Theo Chủ tịch UBND xã Tây Cốc, các đơn vị chuyên môn đang tập trung kiểm đếm đầy đủ, chính xác tài sản trên đất, không để xảy ra tình trạng bỏ sót quyền lợi của người dân; đồng thời quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, tạo điều kiện khởi công dự án đúng tiến độ.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của người dân, công tác GPMB KCN Đoan Hùng trên địa bàn xã đang từng bước được tháo gỡ. Mỗi nhiệm vụ từ tuyên truyền, kiểm đếm, xác minh đất đai, giải quyết kiến nghị đến chuẩn bị tái định cư đều được triển khai theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng để KCN Đoan Hùng sớm hình thành, tạo thêm không gian phát triển công nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương trong giai đoạn mới.

Ngọc Tuấn