Khơi thông nguồn lực tư nhân - dòng chảy mới từ nông thôn đến thành thị

Trong dòng chảy phát triển kinh tế hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân không còn đứng ở vị trí bổ trợ, mà đang dần trở thành một trụ cột quan trọng của tăng trưởng. Ở Phú Thọ, điều này không chỉ thể hiện qua những con số tổng thể của tỉnh, mà còn hiện lên rõ nét từ những chuyển động ở cả nông thôn lẫn đô thị.

Những năm gần đây, kinh tế tư nhân tại Phú Thọ duy trì đà tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh hiện có gần 30.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, đóng góp phần lớn vào ngân sách nhà nước trên địa bàn và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Điều quan trọng hơn là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng được củng cố. Khi niềm tin được nuôi dưỡng bằng cải cách thực chất, khu vực tư nhân sẽ không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực và gia tăng đóng góp.

Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên là một trong những doanh nghiệp tư nhân có hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, tạo việc làm ổn định với thu nhập khá cho hàng nghìn lao động địa phương.

Ở khu vực đô thị, bức tranh này hiện lên với nhịp độ nhanh và quy mô lớn hơn. Tại phường Vĩnh Phúc, trung tâm phát triển năng động của tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân đang chiếm ưu thế rõ rệt. Toàn phường hiện có khoảng 1.200 doanh nghiệp và hơn 2.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế sôi động, đa dạng ngành nghề. Đây không chỉ là con số về lượng, mà còn phản ánh mức độ dày đặc của hoạt động sản xuất, kinh doanh tư nhân trong không gian đô thị.

Không dừng lại ở quy mô, khu vực tư nhân còn cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt về chất. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ số, mở rộng thị trường, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị mới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc cho biết: Theo định hướng phát triển, phường Vĩnh Phúc đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời năng suất lao động tăng trên 10% mỗi năm. Những con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong cấu trúc kinh tế địa phương.

Trong khi đó, ở khu vực nông thôn, những địa bàn như Thổ Tang lại thể hiện một sắc thái khác, nhưng không kém phần sinh động. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất của xã đạt gần 1.973 tỷ đồng, trong đó khu vực thương mại, dịch vụ chiếm tới 47,68%, tương đương hơn 867 tỷ đồng. Với 436 doanh nghiệp đang hoạt động cùng hàng trăm hộ kinh doanh cá thể, kinh tế tư nhân đã trở thành lực lượng chủ đạo trong phát triển kinh tế địa phương.

Điểm đáng chú ý là sự lan tỏa của khu vực này trong đời sống kinh tế. Không chỉ dừng ở sản xuất và buôn bán, các hoạt động dịch vụ, logistics cũng phát triển mạnh. Riêng trong năm 2025, Thổ Tang tham gia cung ứng dịch vụ bốc dỡ, trung chuyển gần 600.000 tấn hàng hóa, cho thấy mức độ kết nối thị trường ngày càng sâu rộng.

So sánh giữa phường Vĩnh Phúc và xã Thổ Tang thấy một điểm chung là khi môi trường kinh doanh được cải thiện, khu vực tư nhân sẽ phát triển rất nhanh, bất kể ở đô thị hay nông thôn. Đây chính là kết quả của những nỗ lực cải cách hành chính mà tỉnh đang kiên trì thực hiện. Các chỉ số như PCI, PAR INDEX hay mức độ hài lòng của người dân đều có xu hướng cải thiện, phản ánh sự chuyển biến trong tư duy quản lý.

Ở cấp cơ sở, hiệu quả của cải cách này được đo bằng những con số rất cụ thể. Đồng chí Đỗ Trung Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thổ Tang chia sẻ: Năm 2025, toàn xã có hơn 9.200 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và sớm hạn đạt trên 93%, riêng giai đoạn sau sắp xếp chính quyền hai cấp đạt tới 95,3%. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 97%, cho thấy chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành công cụ thực chất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Chính những cải cách này đã tạo ra một không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân. Khi thủ tục được rút gọn, chi phí giảm xuống, thời gian được tiết kiệm, doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư vào sản xuất, đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường. Đây là yếu tố mang tính nền tảng, quyết định sự phát triển bền vững của khu vực này.

Công ty cổ phần Tự động hóa DT Vina (xã Yên Lạc) đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm cơ khí chính xác, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, khu vực kinh tế tư nhân của Phú Thọ vẫn còn không ít điểm nghẽn. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận vốn còn hạn chế, năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ chưa đồng đều. Ngay cả ở những đô thị phát triển như phường Việt Trì hay phường Vĩnh Phúc, số lượng doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt vẫn chưa nhiều. Ở khu vực nông thôn nói chung, các hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, thiếu sự liên kết và chiều sâu công nghệ.

Để khơi thông nguồn lực tư nhân, điều quan trọng không chỉ là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái phát triển đồng bộ. Điều đó bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đặc biệt là chuyển đổi số. Khi doanh nghiệp nhỏ có thể tiếp cận công nghệ, họ sẽ có cơ hội vươn ra thị trường rộng lớn hơn, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thực tiễn từ cả khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh cho thấy, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế tư nhân khá lớn. Vấn đề không phải là thiếu nguồn lực, mà là cách khơi thông và dẫn dắt. Khi chính quyền chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “xin – cho” sang “đồng hành”, khu vực tư nhân sẽ tự khắc tìm thấy động lực để phát triển.

Khơi thông nguồn lực tư nhân vì thế không chỉ là một giải pháp kinh tế, mà còn là một lựa chọn chiến lược. Đó là con đường để Phú Thọ tận dụng tối đa tiềm năng trong dân, tạo dựng nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Khi những mạch chảy từ khu vực nông thôn và đô thị cùng hội tụ, kinh tế tư nhân sẽ thực sự trở thành động lực trung tâm, đưa tỉnh nhà bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Quang Nam