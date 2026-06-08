Xuân Đài tạo nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Xuân Đài có thêm dư địa phát triển nhờ quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp rộng lớn cùng nhiều sản vật đặc trưng. Địa phương đang tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và tạo thu nhập ổn định cho người dân.

Khu vực trung tâm xã Xuân Đài.

Xuân Đài hiện có khoảng 500 ha lúa cùng hơn 100 ha chè. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương phát triển kinh tế nông nghiệp. Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, năm 2026, xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực, đặc thù có lợi thế, trong đó xác định cây chè là sản phẩm trọng tâm.

Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài có 32 thành viên tham gia sản xuất trên diện tích 16 ha chè. Sản phẩm chè Sương sớm Xuân Sơn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Hà Văn Tâm - Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Địa phương quan tâm phát triển cây chè; hợp tác xã tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới các tiêu chuẩn cao hơn để nâng sức cạnh tranh”.

Sản phẩm chè Sương sớm Xuân Sơn đã được công nhận OCOP 3 sao.

Không chỉ phát triển cây chè, Xuân Đài còn khai thác hiệu quả các sản vật từ rừng. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, nhiều hộ dân đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ măng nhằm nâng cao giá trị hàng hóa. Trong đó, sản phẩm Măng giang chua Tân Sơn được chứng nhận OCOP 3 sao và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.

Thông qua các chương trình hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP, tập huấn kỹ thuật, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm, nhiều cơ sở sản xuất đã mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Anh Nguyễn Quyết Thắng - Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi và nông nghiệp sạch Quyết Thắng cho biết: “Các hoạt động hỗ trợ tập huấn, kết nối quảng bá và giới thiệu sản phẩm của địa phương đã tạo động lực để đơn vị mở rộng sản xuất. Hiện các sản phẩm từ măng và chè được nhiều khách hàng trong và ngoài địa phương biết đến”.

Sản phẩm Măng giang chua Tân Sơn được công nhận OCOP 3 sao.

Theo đánh giá của địa phương, giá trị nông sản hiện nay phụ thuộc lớn vào chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường. Do đó, cùng với phát triển các sản phẩm chủ lực, xã đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trong nông nghiệp. Các giải pháp được triển khai từ quản lý vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số. Ngoài ra, công tác tham mưu triển khai các giải pháp phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cũng nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Năm 2026, Xuân Đài tiếp tục phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực theo chuỗi liên kết; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế tư nhân gắn với khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng tạo đột phá trong phát triển, gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhấn mạnh các giải pháp, ông Lê Thảo - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Đài cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các chương trình hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào thực tiễn”.

Từ lợi thế về đất đai, sản vật đặc trưng và định hướng phát triển phù hợp, Xuân Đài đang từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Minh Thuật