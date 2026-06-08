Điện lực Vĩnh Yên đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

Nhằm đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng, Điện lực Vĩnh Yên (Công ty Điện lực Phú Thọ) đã triển khai các giải pháp sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân.

Công nhân Điện lực Vĩnh Yên kiểm tra, bảo dưỡng dây dẫn, trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong mùa nắng nóng.

Mới bước vào mùa nắng nóng, nhưng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc (khu vực thành phố Vĩnh Yên cũ) đã tăng cao đột biến, trong đó chủ yếu là điện phục vụ sinh hoạt. Thực tế, trong tháng 5/2026, sản lượng điện thương phẩm tại khu vực này đạt 90 triệu kWh, tăng hơn 10% so với trung bình của các tháng trước đó; tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Để chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng năm 2026, Điện lực Vĩnh Yên đã triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý, kỹ thuật vận hành, đầu tư cải tạo củng cố lưới điện và ứng dụng khoa học công nghệ.

Cụ thể, Điện lực Vĩnh Yên đã tăng cường kiểm tra lưới điện trung, hạ thế; đo nhiệt độ tiếp xúc, kiểm tra thông số vận hành các trạm biến áp và thiết bị trước mùa nắng nóng. Đồng thời chủ động san tải, đảo pha, hoán chuyển máy biến áp, phát quang hành lang tuyến và theo dõi sát phụ tải để kịp thời xử lý bất thường, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Đơn vị bố trí, tăng cường lực lượng ứng trực để xử lý những tình huống, sự cố bất thường, cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Chủ động nguồn, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài và điện áp thấp, Điện lực Vĩnh Yên đã tham mưu Công ty Điện lực Phú Thọ đầu tư cải tạo, thay thế, nâng công suất nhiều máy biến áp, nâng cấp tiết diện dây dẫn, hiện đại hóa lưới điện.

Theo đó, trong năm 2025 và 2026, đơn vị đã được phê duyệt đầu tư hơn 52 tỷ đồng để xây dựng mới các trạm biến áp, cải tạo một số tuyến nhằm san tải và chống quá tải các trạm biến áp. Dự kiến trong tháng 6/2026 đóng điện 2 tuyến đường dây 35 kV từ trạm 110 kV Khai Quang để chống quá tải cho phụ tải vùng lõi trung tâm phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc.

Công nhân Điện lực Vĩnh Yên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, Điện lực Vĩnh Yên đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện và khuyến cáo, đề nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả bằng những việc làm cụ thể như: Sử dụng máy điều hòa ở chế độ hợp lý, đặt nhiệt độ từ 26 - 28 độ C; kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa.

Không nên lạm dụng điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện; tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Sử dụng tủ lạnh đúng cách, không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Để các thiết bị điện hoạt động ổn định, lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là 3-6 tháng (nhất là điều hòa và tủ lạnh). Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm (từ 11h đến 14h và từ 18h đến 23h hằng ngày).

Ông Nguyễn Tiến Đức - Phó trưởng Điện lực Vĩnh Yên cho biết: Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành điện chống quá tải, giảm bớt “sức nóng” cho hệ thống lưới điện. Đồng thời, góp phần giúp ngành điện thực hiện tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng, độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng.

Trần Tỉnh