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Sử dụng thiết bị điện dán nhãn năng lượng giúp giảm chi phí tiền điện

Theo quy định của Bộ Công Thương, nhiều nhóm thiết bị điện và điện tử như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, bóng đèn, nồi cơm điện, tivi... trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải dán nhãn năng lượng. Đây là căn cứ quan trọng giúp người tiêu dùng nhận biết mức độ tiêu thụ điện và hiệu suất năng lượng của từng sản phẩm.

Sử dụng thiết bị điện dán nhãn năng lượng giúp giảm chi phí tiền điện

Điện lực Cẩm Khê tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm .

Hiện nay, Công ty Điện lực Phú Thọ đang quản lý, cung cấp điện cho trên 978.000 khách hàng. Trong những tháng mùa hè, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, đặc biệt đối với các thiết bị làm mát và các thiết bị điện sinh hoạt, dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh tăng đáng kể so với các tháng đầu năm. Vì vậy, theo khuyến cáo của ngành điện, khách hàng nên ưu tiên lựa chọn các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng từ 4 đến 5 sao, hiệu suất năng lượng cao, đặc biệt đối với các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt, bình nước nóng và quạt điện. Sử dụng thiết bị điện dán nhãn năng lượng một cách hợp lý góp phần giảm đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng. Không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện còn góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính do giảm nhu cầu sản xuất điện. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và sử dụng năng lượng bền vững.

Bên cạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ngành điện cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí tiền điện, nâng cao tính chủ động trong sử dụng năng lượng và hướng tới phát triển nguồn năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Thu Hà


Thu Hà

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công ty Điện lực Phú Thọ thiết bị điện Tiền điện Chi phí Người tiêu dùng Bộ công thương Điều hòa Mục tiêu tăng trưởng Tủ lạnh Nhận biết
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