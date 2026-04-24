Điện lực Lập Thạch diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu nạn 2026

Ngày 24/4, Điện lực Lập Thạch tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026 trên địa bàn quản lý.

Điện lực Lập Thạch diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu nạn 2026

Điện lực Lập Thạch diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu nạn 2026

Điện lực Lập Thạch triển khai các phương án xử lý sự cố tại buổi diễn tập.

Buổi diễn tập được xây dựng theo tình huống giả định xảy ra mưa giông, lốc xoáy gây sự cố lưới điện trung áp, làm gián đoạn cung cấp điện cho khu vực dân cư. Ngay sau khi nhận lệnh, đơn vị đã nhanh chóng triển khai phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư xử lý sự cố theo đúng quy trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Các tổ công tác phối hợp nhịp nhàng, thực hiện đầy đủ các bước: Khảo sát hiện trường, thiết lập khu vực làm việc an toàn, treo tiếp địa, thay thế thiết bị hư hỏng và khôi phục vận hành lưới điện trong thời gian nhanh nhất.

Tại buổi diễn tập, đơn vị lồng ghép các tình huống tìm kiếm cứu nạn, sơ cấp cứu người bị nạn, qua đó nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng xử lý tình huống thực tế cho cán bộ, công nhân viên.

Thông qua diễn tập, Điện lực Lập Thạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các kịch bản ứng phó. Đồng thời nâng cao tinh thần chủ động, sẵn sàng của lực lượng khi có sự cố xảy ra, góp phần bảo đảm vận hành lưới điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Thu Hà - Hải Hưng


Thu Hà - Hải Hưng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phòng chống thiên tai Diễn tập phòng thủ Tìm kiếm Cứu nạn tổ chức Phát triển kinh tế Quản lý Đúng quy trình Sự cố Phương án
Tháng Tư trên những công trình trọng điểm

Tháng Tư trên những công trình trọng điểm
2026-04-25 08:36:00

baophutho.vn Tháng Tư về, đất trời Phú Thọ không chỉ rộn ràng không khí linh thiêng của ngày Giỗ Tổ mà còn sục sôi bởi nhịp đập hối hả trên những công...

“Đánh thức” giá trị dược liệu bản địa

“Đánh thức” giá trị dược liệu bản địa
2026-04-25 07:20:00

baophutho.vn Xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ từ lâu được xem là “cái nôi” của nghề thuốc nam với nhiều loại thảo dược quý sinh trưởng, đặc biệt là cây xạ đen và...

Tin liên quan

Gợi ý

