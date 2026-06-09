Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Phát triển công nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức rõ điều đó, tỉnh Phú Thọ luôn xác định phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường, coi đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại Công ty TNHH Hyunwoo Vina (KCN Bá Thiện II).

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay tỉnh Phú Thọ có 57 khu công nghiệp (KCN) nằm trong danh mục phát triển. Trong đó, 30 KCN đã được thành lập với quy mô sử dụng đất hơn 6.327 ha, gồm 17 KCN đang hoạt động và 13 KCN đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động.

Sự phát triển mạnh mẽ của các KCN đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Tuy nhiên, cùng với đó là áp lực ngày càng lớn đối với môi trường từ các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo cơ quan chuyên môn, tổng lượng khí thải công nghiệp phát sinh năm 2025 theo công suất của các hệ thống khoảng 22,3 triệu m3/giờ; tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh gần 45.000 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải tại KCN Bá Thiện II được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm ngăn chặn, xử lý hiệu quả các vấn đề môi trường phát sinh. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí, thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các nguồn phát sinh khí thải phục vụ công tác kiểm kê khí thải cấp quốc gia. Công tác thẩm định, cấp phép môi trường đối với các dự án đầu tư được thực hiện chặt chẽ. Tất cả các cơ sở sản xuất đều phải xây dựng công trình, thiết bị xử lý khí thải, nước thải bảo đảm đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường.

Đến nay, hầu hết các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã xây dựng tương đối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường gồm hệ thống thu gom và thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, khu vực lưu giữ chất thải rắn, hệ thống quan trắc nước thải tự động và các công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định.

Cùng với đó, diện tích cây xanh trong các KCN cơ bản bảo đảm theo quy hoạch, góp phần cải thiện cảnh quan và tạo môi trường sản xuất thân thiện hơn. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng đã thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường để theo dõi, vận hành hệ thống xử lý nước thải và giám sát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp.

KCN Bá Thiện II được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, máy móc, diện tích cây xanh cơ bản bảo đảm theo quy hoạch, góp phần cải thiện cảnh quan và tạo môi trường sản xuất thân thiện.

KCN Bá Thiện II, xã Bình Xuyên là một trong những KCN tiêu biểu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với quy mô hơn 308 ha, trong đó có gần 269 ha đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, KCN hiện thu hút nhiều ngành nghề sản xuất như chế biến thực phẩm, dệt may, sản xuất giày dép, sản phẩm gỗ...

Đáng nói, 100% doanh nghiệp trong khu đã thực hiện đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung. Trước khi đấu nối, các doanh nghiệp đều phải xử lý sơ bộ nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung gồm 3 mô-đun với tổng công suất 10.000 m3/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu xử lý của toàn khu. Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục được vận hành 24/24 giờ và truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước để theo dõi, giám sát. Nước thải sau xử lý đều bảo đảm đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Ông Trịnh Văn Quang - Giám đốc điều hành Công ty CP Vina-CPK cho biết: Để đảm bảo môi trường trong KCN, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của các doanh nghiệp thứ cấp được thực hiện thường xuyên và định kỳ hằng tháng thông qua kiểm tra thực tế, test nhanh và lấy mẫu phân tích. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ nước thải có thông số vượt tiêu chuẩn tiếp nhận, công ty sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay. Đối với những trường hợp không bảo đảm chất lượng nước thải, doanh nghiệp sẽ bị tạm dừng xả thải vào hệ thống xử lý tập trung cho đến khi hoàn thành việc khắc phục. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc không chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường sẽ được báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Với những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường kiểm soát nguồn thải, đầu tư hạ tầng kỹ thuật môi trường đến nâng cao ý thức chấp hành của doanh nghiệp, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển mà còn là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, góp phần xây dựng một nền kinh tế phát triển hài hòa với môi trường và bảo đảm chất lượng cuộc sống cho người dân.

Lê Minh