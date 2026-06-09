Đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án nhà ở xã hội tại Trung Minh A, Trung Minh B

Ngày 9/6, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công xây dựng các dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại Khu đô thị mới Trung Minh A và Trung Minh B, phường Hòa Bình và Khu NOXH độc lập cao tầng Âu Lạc, phường Việt Trì. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A, các thủ tục pháp lý về đầu tư và lựa chọn nhà thầu đã hoàn tất. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa thể khởi công do chưa được giao đất.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, khoảng 0,7ha đất nông nghiệp giáp quốc lộ 6 của 8 hộ dân đã được lập phương án bồi thường nhưng chưa được thẩm định do khối lượng tài sản, cây cối trên đất vượt mật độ theo quy định. Một số diện tích đất của 3 doanh nghiệp và 2 hộ dân ngoài đê vẫn chưa hoàn tất thủ tục thu hồi do các tổ chức, cá nhân liên quan chưa phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, phương án di dời, hạ ngầm hệ thống đường dây điện 35kV, 22kV, 0,4kV và các trạm biến áp đi qua khu vực dự án hiện cũng chưa được phê duyệt, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao đất và triển khai thi công.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Đối với Dự án Khu NOXH tại Khu đô thị mới Trung Minh B, dự án vẫn chưa thể khởi công do chưa được giao đất. Nguyên nhân được xác định là do hơn 4.000m2 đất nông nghiệp của 3 hộ dân đã cơ bản thống nhất chủ trương thu hồi nhưng chưa đồng thuận với phương án bồi thường; phương án thu hồi đất đối với khu đất trụ sở UBND phường Trung Minh cũ và một phần Trường THCS Trung Minh đã được niêm yết công khai nhưng chưa hoàn tất các thủ tục phê duyệt.

Đáng chú ý, dự án còn phát sinh khó khăn do chồng lấn ranh giới với khoảng 2.700m2 đất thuộc Trạm thực nghiệm của Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học và công nghệ. Qua rà soát, Sở Xây dựng kiến nghị giữ nguyên hiện trạng khu đất này và thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thay vì thu hồi đất, bởi việc giải phóng mặt bằng được đánh giá là rất khó khả thi.

Nhằm bảo đảm tiến độ khởi công các dự án, chủ đầu tư đề xuất UBND tỉnh xem xét áp dụng cơ chế giao đất theo từng phần. Đối với Khu NOXH tại Khu đô thị mới Trung Minh A, chủ đầu tư đề nghị trước mắt giao 23.918,8m2 đất tại các ô NOXH 02 và NOXH 04 vì đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện triển khai xây dựng. Đối với Dự án Khu NOXH tại Khu đô thị mới Trung Minh B, chủ đầu tư đề nghị được giao trước 4.693m2 đất tại ô NOXH 06 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để sớm khởi công dự án.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư kiến nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh việc phê duyệt phương án bồi thường, đo đạc, kiểm đếm đối với các diện tích còn vướng mắc; xem xét gia hạn thời gian thực hiện dự án phù hợp với thực tế công tác giải phóng mặt bằng. Đơn vị cam kết tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công ngay sau khi được giao đất.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, các dự án NOXH tại Trung Minh A và Trung Minh B có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội của tỉnh và Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ.

Đồng chí yêu cầu, các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục hành chính có liên quan. Chủ đầu tư cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng Nhà nước để tập trung tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để sẵn sàng cho lễ khởi công trong tháng 6/2026, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cho ý kiến, thống nhất chương trình khởi công Khu NOXH độc lập cao tầng Âu Lạc, phường Việt Trì. Theo đó, dự án được xây dựng trên diện tích 7.015,8m2. Sau khi hoàn thành, cung cấp cho thị trường khoảng 456 căn NOXH. Lễ khởi công dự kiến diễn ra vào ngày 15/6/2026.

Lê Minh