Chắp cánh cho thương hiệu “Chè sương sớm Xuân Sơn”

Sản phẩm “Chè sương sớm Xuân Sơn” do Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài sản xuất đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Đây là đặc sản chè nổi tiếng, có nguồn gốc từ vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Xuân Đài.

Sản phẩm OCOP 3 sao “Chè sương sớm Xuân Sơn” khẳng định chỗ đứng trên thị trường với phân khúc quà tặng.

Từ lâu, cái nắng sớm và làn sương mỏng của miền đất trung du đã ươm mầm cho những búp chè xanh mướt, tinh khiết, thứ đặc sản mà người dân địa phương gìn giữ qua bao thế hệ. Chè Xuân Sơn không chỉ là hương vị quê nhà, mà còn là kết tinh của đất đai, khí hậu và tình yêu lao động chân chất. Bằng tâm huyết của Giám đốc Hà Văn Tâm và các thành viên HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài, sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, khởi đầu cho ước vọng đưa thương hiệu “Chè sương sớm Xuân Sơn” vươn xa.

Theo lời kể của ông Xa Minh Tươi - thành viên HTX Xuân Đài, người dân trong vùng đã tham gia trồng chè cách đây hơn 20 năm, chủ yếu cung cấp cho thị trường khách lẻ và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, do phương thức sản xuất manh mún nên chưa tạo được tiếng vang, diện tích giảm nhiều. Năm 2019, Dự án khôi phục và phát triển chè chất lượng cao được triển khai tại địa phương. HTX được lựa chọn thực hiện dự án với mục tiêu chuyển đổi từ sản xuất số lượng sang nâng cao chất lượng, đồng thời tập trung vào việc áp dụng công nghệ, cấp mã vùng trồng và xây dựng thương hiệu bền vững.

Anh Hà Văn Tâm - Giám đốc HTX, chia sẻ: Việc triển khai dự án là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển mình từ sản xuất cá thể sang hợp tác cùng phát triển, chung sức thay đổi diện mạo cho cây chè quê hương. HTX hoạt động dựa trên phương châm “chất lượng là kim chỉ nam”. Từ khâu trồng trọt đến chế biến, đóng gói, mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ.

HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài chú trọng đầu tư máy móc, công nghệ chế biến chè sạch.

Bên cạnh việc tổ chức, hướng dẫn các thành viên áp dụng quy trình VietGAP vào sản xuất, đảm bảo chè sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, HTX tập trung đầu tư vào máy móc, công nghệ chế biến hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống và kỹ thuật tiên tiến, tạo ra những sản phẩm chè đa dạng về chủng loại, phong phú về hương vị. Quy trình khép kín này giúp HTX chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm từ gốc đến ngọn, tạo dựng niềm tin vững chắc với khách hàng.

Thời gian qua, HTX cung cấp sản phẩm chè Shan Tuyết, chè Phúc Vân Tiên và Kim Tuyên chất lượng cao với thị trường phân khúc quà tặng là chủ yếu (quà tặng sự kiện, quà Tết cao cấp, quà tặng cá nhân). Đặc biệt, thương hiệu “Chè sương sớm Xuân Sơn” được HTX chú trọng phát triển với việc đóng gói sản phẩm cẩn thận trong những bao bì đẹp, có tem nhãn rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, thể hiện sự chuyên nghiệp và uy tín của thương hiệu.

Nỗ lực không ngừng của HTX đã được đền đáp bằng những thành quả đáng tự hào. Cùng với quá trình phát triển thương hiệu, doanh thu của HTX duy trì ổn định với diện tích trồng chè 16 ha, bình quân mỗi năm tiêu thụ được hơn 4 tấn chè. Ngoài tạo việc làm và thu nhập cho các hộ thành viên, HTX còn tổ chức thu mua búp chè tươi cho các hộ dân, đóng góp không nhỏ cho công cuộc giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số.

Vùng nguyên liệu chè búp chất lượng cao của HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài được chăm sóc đảm bảo quy trình VietGAP.

Năm 2025, chỉ tính riêng sản phẩm “Chè sương sớm Xuân Sơn”, HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài đã mang về doanh thu trên 1,4 tỷ đồng. Giám đốc HTX Hà Văn Tâm cho biết, HTX tổ chức phát triển mô hình theo hướng đa ngành nghề, bao gồm cả trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ môi trường. Đối với lĩnh vực, ngành nghề chính là cây chè, HTX đặt mục tiêu xây dựng thêm 1 sản phẩm OCOP 4 sao để nâng tầm, đưa thương hiệu “Chè sương sớm Xuân Sơn” bước vào phân khúc thị trường quà tặng cao cấp hơn. Trong năm 2026, HTX triển khai các bước để được công nhận đạt OCOP 3 sao đối với sản phẩm “Gạo Xuân Đài”, tổng diện tích đăng ký trong mô hình được khoanh vùng từ 5 - 10 ha.

Bùi Minh