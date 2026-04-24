Siết chặt thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội, tránh thất thu ngân sách

Chiều 24/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo các trường hợp thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% trong dự án nhà ở, đô thị.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 34 dự án thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ này, với tổng diện tích khoảng 752,28ha. Trong đó, diện tích đất ở là 160,73ha, tương ứng phần quỹ đất 20% phải quy đổi nghĩa vụ là 32,15ha.

Danh mục rà soát cho thấy nhiều dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, song cũng còn không ít dự án đang triển khai hoặc vướng mắc về thủ tục. Một số dự án chưa hoàn tất việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc còn tồn tại khó khăn trong xác định tiền sử dụng đất.

Để triển khai trong thời gian tới, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện. Trong đó, Sở Xây dựng sẽ xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định tiền sử dụng đất; Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp và quản lý nguồn tiền.

Việc rà soát và thu nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng tiền từ các dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho địa phương đầu tư phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm công bằng giữa các chủ đầu tư và tạo nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các dự án thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ, khẩn trương xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính, đồng thời tăng cường đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định chính xác tiền sử dụng đất. Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn tiền bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, ưu tiên cho phát triển nhà ở xã hội.

Các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cũng nghe và cho ý kiến về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ nhà ở tỉnh.

