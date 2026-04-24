Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư dự án giao thông trọng điểm

Ngày 24/4, tại phường Kỳ Sơn, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (đoạn Hòa Bình - Mộc Châu).

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Ban Quản lý dự án, Trung tâm phát triển Quỹ đất khu vực Hòa Bình; đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ; cùng lãnh đạo UBND các xã, phường: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Nật Sơn, Mường Động, Kim Bôi.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, công tác thi công xây lắp trên toàn tuyến hiện được triển khai với 6 mũi thi công, tổng giá trị thực hiện đạt khoảng 642 tỷ đồng, tương ứng 46% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, tiến độ đang gặp khó khăn do giá vật liệu xây dựng tăng cao, nguồn cung khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi công.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đã bàn giao 25,65/31,642km, đạt khoảng 82% chiều dài toàn tuyến. Cụ thể, xã Kim Bôi đạt 80%; xã Mường Động 90%; xã Nật Sơn khoảng 76,4%; xã Lương Sơn 86%; phường Kỳ Sơn 85%.

Mặc dù cơ bản đáp ứng tiến độ, song tại một số địa phương vẫn còn tồn tại vướng mắc như: Chậm tổ chức bốc thăm tái định cư; chậm hoàn thiện, xác định nguồn gốc đất; một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng hoặc chưa phối hợp kiểm kê. Bên cạnh đó, vẫn còn diện tích đất của một số hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường; một số hộ thuộc diện tái định cư chưa được phê duyệt phương án bố trí, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống điện, còn gặp khó khăn do vướng mặt bằng.

Tổng kế hoạch vốn năm 2026 của dự án là 577,120 tỷ đồng, trong đó 358,620 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025 và 218,5 tỷ đồng vốn giao mới. Giá trị còn lại cần giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng khoảng 196 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5/2026.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, do đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đồng chí yêu cầu đến ngày 30/6, giá trị thực hiện dự án phải đạt 60%. Trên cơ sở mặt bằng đã được bàn giao, cần rà soát, xây dựng lại tiến độ thi công cụ thể theo từng hạng mục, từng phần việc, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế để các đơn vị tổ chức thi công hiệu quả. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, chậm nhất cuối tháng phải trình Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với các nội dung phát sinh, Ban Quản lý dự án phối hợp với các địa phương tổ chức cắm mốc phạm vi điều chỉnh, làm cơ sở để các xã, phường ban hành thông báo thu hồi đất, phục vụ kiểm đếm và giải phóng mặt bằng.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường và bố trí tái định cư theo quy định. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ di chuyển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện thi công liên tục trên toàn tuyến.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, dự án được kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hồng Duyên