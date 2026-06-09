Khẳng định vị thế cây trồng chủ lực ở Thọ Văn

Những ngày đầu hè, trên các triền đồi ở xã Thọ Văn, những vườn cây sơn xanh tốt đang bước vào vụ khai thác nhựa. Từ nhiều năm nay, cây sơn đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Với gần 400 ha được trồng tại các khu 3, 4, 6 và 7, cây sơn đang từng bước khẳng định vai trò là cây làm giàu trên vùng đất đồi trung du.

Anh Vũ Việt Hà ở khu 3, xã Thọ Văn giới thiệu nhựa sơn - sản phẩm mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Từ lâu, cây sơn đã gắn bó với đời sống người dân Thọ Văn. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, cây sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh và có khả năng thích nghi cao với vùng đồi gò. Không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi thấp, cây sơn còn mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác trên cùng diện tích.

Những năm gần đây, mặc dù thị trường có lúc biến động, song người dân vẫn duy trì và chăm sóc diện tích sơn hiện có. Bởi thực tế đã chứng minh, đây là loại cây có khả năng tạo nguồn thu ổn định, giúp nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả.

Gia đình anh Vũ Việt Hà ở khu 3 là một trong những hộ tiêu biểu phát triển kinh tế từ cây sơn. Hiện nay, gia đình anh có 2 ha sơn đang trong thời kỳ khai thác. Mỗi năm, diện tích này cho sản lượng khoảng 2 tấn nhựa sơn các loại. Với giá bán trung bình khoảng 400.000 đồng/kg đối với sơn thịt và sơn mặt dầu, nguồn thu từ cây sơn mang lại cho gia đình anh hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Dẫn chúng tôi đi giữa đồi sơn xanh mướt, anh Hà chia sẻ: “Gia đình tôi gắn bó với cây sơn nhiều năm nay. Đây là cây phù hợp với điều kiện đất đồi của địa phương. Mặc dù việc khai thác nhựa đòi hỏi sự tỉ mỉ nhưng hiệu quả kinh tế khá cao. Nhờ cây sơn, gia đình có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao đời sống”.

Theo anh Hà, để cây sơn cho năng suất cao, người trồng phải thường xuyên phát dọn thực bì, bón phân, chăm sóc đúng kỹ thuật. Đặc biệt, khâu khai thác nhựa đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo nhằm đảm bảo sản lượng mà không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.

Không chỉ riêng gia đình anh Hà, nhiều hộ dân ở các khu 3, 4, 6 và 7 cũng xem cây sơn là nguồn thu nhập chính. Có những hộ sở hữu từ 1 - 3 ha sơn, cho thu nhập ổn định qua từng năm. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nhiều gia đình xây dựng nhà cửa khang trang, đầu tư máy móc phục vụ sản xuất và nuôi con ăn học.

Khai thác nhựa sơn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

Với gần 400 ha cây sơn, xã Thọ Văn được xem là một trong những địa phương có diện tích sơn lớn. Những năm qua, chính quyền địa phương luôn khuyến khích người dân duy trì diện tích hiện có, đồng thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Thực tế cho thấy, cây sơn có nhiều ưu điểm nổi bật. Sau khi cho khai thác nhựa, cây sơn có thể duy trì trong nhiều năm liên tiếp. So với một số loại cây lâm nghiệp khác, cây sơn cho giá trị kinh tế cao hơn, trong khi chi phí đầu tư không quá lớn. Đây là yếu tố giúp cây sơn tiếp tục khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng của địa phương.

Bên cạnh giá trị kinh tế, cây sơn còn góp phần tích cực trong bảo vệ môi trường. Những đồi sơn xanh tốt giúp giữ đất, chống xói mòn, hạn chế rửa trôi và nâng cao độ che phủ thực vật trên địa bàn. Việc phát triển cây sơn vì thế không chỉ mang lại lợi ích trước mắt về kinh tế mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, việc phát triển cây sơn cũng gặp không ít khó khăn. Giá cả thị trường đôi khi biến động, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chủ yếu thông qua các thương lái nên chưa thực sự ổn định. Một số diện tích sơn già cỗi cần được cải tạo, thay thế bằng giống mới có năng suất cao hơn.

Trước thực tế đó, xã Thọ Văn đang tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, nâng cao chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Địa phương cũng khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các doanh nghiệp thu mua, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhìn những đồi sơn xanh ngát trải dài trên các sườn đồi ở Thọ Văn hôm nay, có thể thấy rõ sức sống của loại cây đặc sản vùng trung du. Với gần 400ha hiện có cùng kinh nghiệm sản xuất lâu năm của người dân, cây sơn tiếp tục được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Thọ Văn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương