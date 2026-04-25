“Đánh thức” giá trị dược liệu bản địa

Xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ từ lâu được xem là “cái nôi” của nghề thuốc nam với nhiều loại thảo dược quý sinh trưởng, đặc biệt là cây xạ đen và cà gai leo. Dù sở hữu tiềm năng lớn nhưng các loại dược liệu bản địa này chưa được “đánh thức” đúng mức giá trị bởi thiếu quy hoạch từ canh tác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, thiếu đầu tư công nghệ hiện đại. Xuất phát từ thực tế trên, năm 2021 Hợp tác xã (HTX) Tuyết Nhi được thành lập, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật chế biến sâu các sản phẩm cao dược liệu từ xạ đen, cà gai leo và một số cây thuốc quý bản địa.

Điểm khác biệt là HTX sử dụng hoàn toàn nguyên liệu tươi, không phơi sấy, không chất bảo quản, nhằm giữ lại tối đa hoạt chất quý trong dược liệu. Để làm được điều này, HTX Tuyết Nhi đã đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP. Toàn bộ quy trình từ thu hái, sàng lọc, chiết xuất đến đóng gói đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Hiện sản phẩm cao xạ đen và cao cà gai leo của HTX đã được công nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh, khẳng định chất lượng, uy tín trên thị trường, đồng thời tạo việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn và các gia đình trồng dược liệu, góp phần cải thiện thu nhập, thoát nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Các sản phẩm của HTX Tuyết Nhi được trưng bày, giới thiệu tại nhiều sự kiện và hội chợ lớn trong nước.

Nhờ chuyển đổi số, các sản phẩm của HTX Tuyết Nhi đã đến được với người tiêu dùng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước

HTX đã liên kết với các hộ nông dân địa phương để phát triển vùng nguyên liệu sạch, tiêu chuẩn với hơn 100ha, tạo thu nhập cho bà con trồng nguyên liệu.

Nhiều lao động nông nhàn tại địa phương được tạo việc làm với thu nhập ổn định.

Ngay từ khi thành lập, HTX đã đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất các sản phẩm cao dược liệu theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng HACCP.

“Dược liệu nếu chỉ bán thô thì rất rẻ, nhưng nếu ứng dụng công nghệ để chế biến sâu, giá trị sẽ tăng lên gấp nhiều lần” - Giám đốc HTX Nguyễn Ánh Tuyết chia sẻ.

Từ cây dược liệu bản địa, nhờ ứng dụng công nghệ chế biến, quản lý chất lượng và thương mại điện tử, giá trị sản phẩm được nâng lên, sinh kế của người dân được đảm bảo, thu nhập ổn định hơn.

Ngọc Tuấn