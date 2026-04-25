Tháng Tư trên những công trình trọng điểm

Tháng Tư về, đất trời Phú Thọ không chỉ rộn ràng không khí linh thiêng của ngày Giỗ Tổ mà còn sục sôi bởi nhịp đập hối hả trên những công trường trọng điểm. Đâu đâu cũng thấy khí thế thi công “vượt nắng, thắng mưa”, tất cả đang dồn lực cho mục tiêu đưa các công trình về đích đúng hẹn, góp phần tạo nên diện mạo mới hiện đại và khát vọng vươn mình của vùng Đất Tổ.

Khí thế thi đua lao động khẩn trương tại Dự án Nhà ở xã hội Kira Home.

Xác định các công trình, dự án trọng điểm là “chìa khóa” mở ra không gian phát triển mới, thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực và thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trên mọi mặt trận thi công. Theo đó, các địa phương và đơn vị liên quan đã chủ động khơi thông mọi nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ từng điểm nghẽn để biến những dự án trên bản vẽ thành giá trị hiện hữu, phục vụ đời sống Nhân dân.

Dấu ấn rõ nét cho tinh thần quyết tâm này là Dự án tuyến đường từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến đường nối Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng. Đây được coi là “mạch máu” giao thông quan trọng, giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và tăng cường khả năng kết nối giữa khu vực sản xuất công nghiệp tập trung với trục giao thông chính của nhiều địa phương.

Với tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng cho chiều dài 4,51km, dự án đang được triển khai khẩn trương. Tính đến giữa tháng 3/2026, dự án đã bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công được 1,8km trên toàn tuyến. Hình hài con đường mới đang dần hiện hữu là kết quả từ nỗ lực của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, trong đó công tác giải phóng mặt bằng vốn luôn được coi là khâu khó nhất. Sự đồng thuận, sẵn lòng bàn giao mặt bằng của người dân chính là minh chứng sống động cho niềm tin vào những quyết sách phát triển vì lợi ích chung của tỉnh nhà.

Cùng chung không khí khẩn trương, tại xã Xuân Lãng, Dự án nhà ở xã hội Kira Home thuộc Khu đô thị Legend City do Tập đoàn Thép Việt Đức làm chủ đầu tư cũng đang hối hả tăng ca, quyết tâm đưa công trình về đích sớm hơn dự kiến. Đây không chỉ là dự án xây dựng đơn thuần mà còn mang trên mình sứ mệnh an sinh xã hội cao cả.

Kira Home vinh dự là một trong 80 công trình tiêu biểu trên toàn quốc được chọn để khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Với tổng mức đầu tư 327,5 tỷ đồng, dự án dự kiến cung cấp khoảng 352 căn hộ hiện đại. Khi hoàn thành, Kira Home không chỉ giải quyết bài toán an cư lạc nghiệp cho hàng trăm công nhân và người có thu nhập thấp mà còn tạo động lực thúc đẩy thị trường bất động sản cùng các ngành dịch vụ địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Trên công trường Kira Home những ngày này, không khí làm việc luôn duy trì ở mức cao nhất. Nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực với gần 200 công nhân, chia làm 10 tổ đội thi công nhịp nhàng. Mỗi cán bộ, công nhân tại đây đều ý thức được tầm quan trọng của dự án nên luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật để công trình đảm bảo đạt chất lượng tốt nhất.

Ông Nguyễn Minh Trí - Chỉ huy trưởng công trường Dự án nhà ở xã hội Kira Home chia sẻ: “Dù đang gặp phải không ít thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng cao, nhưng chúng tôi không cho phép mình lùi bước. Đơn vị đã chủ động điều phối nguồn lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng vẫn đặt tiêu chí chất lượng và an toàn lên hàng đầu”.

Người lao động trên các công trình luôn được trang bị đầy đủ trang, thiết bị bảo hộ, đảm bảo an toàn lao động.

Lấy con người làm trung tâm, công tác an toàn và chăm sóc đời sống công nhân được chủ đầu tư, nhà thầu chú trọng hơn bao giờ hết. Mỗi ca làm việc đều bắt đầu bằng việc kiểm tra bảo hộ, nhắc nhở kỷ luật lao động và rà soát an toàn cháy nổ nghiêm ngặt. Tiếp sức cho đội ngũ thi công, nhà thầu đặc biệt quan tâm đến nơi ăn, chốn ở, lắp đặt hệ thống làm mát và đảm bảo suất ăn đủ dinh dưỡng cùng nước uống giải nhiệt. Sự chăm lo thiết thực này không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp những người thợ vững tâm gắn bó, nỗ lực hết mình vì chất lượng công trình.

Nhờ nhịp độ thi công quyết liệt, dự án đã ghi nhận cột mốc quan trọng khi khối lượng kết cấu tổng thể đạt 90%. Với đà bứt tốc này, mục tiêu sớm đưa công trình về đích để bàn giao tổ ấm cho người dân đã nằm trong tầm tay. Để bảo đảm lộ trình đề ra, đơn vị thi công hiện đang duy trì các ca làm việc xuyên suốt, tận dụng tối đa thời điểm thời tiết thuận lợi đẩy nhanh khối lượng công việc ở giai đoạn nước rút.

Có thể khẳng định, những công trình tháng Tư là thành quả kết tinh từ mồ hôi, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn hệ thống chính trị trong tỉnh. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương đang biến những dự án trọng điểm thành “đòn bẩy” cho sự phát triển vươn tầm.

Khi những cung đường từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến đường nối Nguyễn Tất Thành - Tôn Đức Thắng; đường nối từ đường Hùng Vương qua Nguyễn Tất Thành, Phù Đổng đến Âu Cơ hay đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô... được thông suốt; khi những mái ấm tại Kira Home rộn rã tiếng cười của các gia đình trẻ, cũng là lúc khát vọng về một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng của người dân Phú Thọ trở thành hiện thực sinh động. Tháng Tư trên những công trường hôm nay chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho sức sống mới và tầm nhìn xa của vùng Đất Tổ trong tiến trình hội nhập.

Trần Tỉnh