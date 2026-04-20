Quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng Đất Tổ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, chương trình trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng tại Hội trại văn hóa của các địa phương luôn thu hút đông đảo đồng bào và du khách.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn tổ chức Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản Phú Thọ năm 2026 với chủ đề “Hành trình nông sản Đất Tổ - Kết nối giao thương” góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng như chè, bưởi, thịt chua, gạo đặc sản, dược liệu, sản phẩm OCOP, mở ra cơ hội giới thiệu, kết nối và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Các sản phẩm đặc trưng của các địa phương như Cam Cao Phong, bưởi Tân Lạc, củ cải Vân Sơn... được giới thiệu tại khu vực Hội trại văn hóa, đồi Phú Bùng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong chương trình khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ nông sản Phú Thọ, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã và các đại biểu tham gia trực tiếp livestream trò chuyện, quảng bá sản phẩm nông nghiệp Đất Tổ.

Các đại biểu thưởng thức vị trà Búp Tím

Bưởi Đoan Hùng và các sản phẩm từ bưởi được du khách lựa chọn.

Các sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP được giới thiệu tại Đền Hùng.

Gian hàng ẩm thực Đất Tổ thu hút du khách thăm quan, mua sắm.

Sản phẩm chè Búp Tím - đặc trưng vùng Đất Tổ.

Sản phẩm ruốc cá Lăng Sông Đà.

Sản phẩm trà xạ đen

Sản phẩm bánh sắn Hạ Hòa.

Sản phẩm nón lá Sai Nga được giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm trong chương trình.

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công được làm từ đôi bàn tay khéo léo của đồng bào Mường.

Phương Thanh