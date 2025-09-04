Quốc tế
Quốc hội Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng mới

Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp trong chương trình là: phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng.

Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/9, Quốc hội Thái Lan thông báo sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt vào ngày 5/9 tới để bầu Thủ tướng mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang web của Văn phòng Thư ký Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp của Hạ viện vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp thứ 8 trong chương trình nghị sự là: xem xét và phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng, theo Điều 159 của Hiến pháp Vương quốc Thái Lan.

Trước đó cùng ngày, ông Natthaphong Ruangpanyawut, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP), đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan, tuyên bố quyết định của đảng PP ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng, cùng với 3 điều kiện, trong đó có yêu cầu phải giải tán Quốc hội trong 4 tháng kể từ tuyên bố chính sách của ông trước Quốc hội.

Nguồn TTXVN


Nguồn TTXVN

Nga, Ukraine tập kích nhau trong đêm

Nga, Ukraine tập kích nhau trong đêm
2025-09-03 15:44:00

Nga và Ukraine phóng tên lửa, UAV tập kích lẫn nhau trong đêm, khiến hoạt động vận tải đường sắt ở một số khu vực bị đình trệ.

