Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, thảo luận nhiều dự án luật và nghị quyết

Ngày 19/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tiếp tục chương trình họp đợt 2 và sẽ biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết, góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Những quyết sách tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành họp đợt 2, bắt đầu từ ngày 19/8 đến ngày 24/8, dự phòng ngày 25/8/2026 với nhiều dự án luật, chương trình mục tiêu quốc gia và nghị quyết của Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành bấm nút biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết, từ đó sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Theo chương trình dự kiến ngày 19/8, phiên buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về 5 nội dung.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 nội dung: định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến về 2 nội dung: định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản (tối đa 10 phút). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo ý kiến về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia. Đại diện cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia; định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Vào buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo TTXVN