Truyền thông Campuchia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Campuchia cho biết: Trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài hơn một năm qua, các lực lượng chức năng nước này đã...
Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức...
Thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề thường niên về chính sách kinh tế ở Jackson Hole, bang Wyoming,...
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ cho kế hoạch chống dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Chỉ trong hơn ba thập niên, Thượng Hải (Trung Quốc) đã chuyển mình từ những bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố thành đô thị hiện đại, năng động. Với chiến lược “Nhất giang, nhất...
Cuộc xung khắc thương mại giữa Mỹ và Canada đã mang dáng dấp của một cuộc chiến tranh thương mại thực thụ cho dù cả hai bên vẫn còn kiềm chế.
Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ...
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết...
Đối thoại nghị viện đa bên về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu: Thúc đẩy Chương trình nghị sự Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách...
Mưa lớn do bão Narra gây ngập lụt trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, buộc hơn 50.000 người phải sơ tán. Trong khi đó, bão Saudel đang di chuyển qua khu vực phía Nam Nhật...