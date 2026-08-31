Campuchia triệt phá nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến

2026-08-31 06:58:00 Truyền thông Campuchia dẫn nguồn tin từ Chính phủ Campuchia cho biết: Trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc kéo dài hơn một năm qua, các lực lượng chức năng nước này đã...

Trung Quốc công bố nguyên nhân thảm họa lũ quét và sạt lở ở Tây Tạng

2026-08-30 15:48:00 Tính đến 18 giờ ngày 29/8, thảm họa lũ quét và sạt lở ở Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Cơ quan chức...

Lạm phát đẩy FED gần hơn tới tăng lãi suất

2026-08-30 07:19:00 Thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề thường niên về chính sách kinh tế ở Jackson Hole, bang Wyoming,...

Chung tay ứng phó dịch Ebola

2026-08-29 07:26:00 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ cho kế hoạch chống dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hoàng Phố – từ bến cảng cũ đến “Bờ sông Vàng”

2026-08-28 18:06:00 Chỉ trong hơn ba thập niên, Thượng Hải (Trung Quốc) đã chuyển mình từ những bến cảng cũ bên sông Hoàng Phố thành đô thị hiện đại, năng động. Với chiến lược “Nhất giang, nhất...

Hiệu ứng từ thương chiến láng giềng

2026-08-28 06:46:00 Cuộc xung khắc thương mại giữa Mỹ và Canada đã mang dáng dấp của một cuộc chiến tranh thương mại thực thụ cho dù cả hai bên vẫn còn kiềm chế.

Lũ quét và sạt lở tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc:...

2026-08-27 19:38:00 Về tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, theo thông tin từ Đại sứ...

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển

2026-08-27 07:01:00 Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết...

ASEAN tăng cường đối thoại về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh...

2026-08-26 06:24:00 Đối thoại nghị viện đa bên về đầu tư có trách nhiệm vì an ninh lương thực và khí hậu: Thúc đẩy Chương trình nghị sự Hướng dẫn của ASEAN về thúc đẩy đầu tư có trách...