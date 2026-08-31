Quốc tế
Khoảng trống cảnh báo trên dãy Himalaya

Khoảng trống cảnh báo trên dãy Himalaya

Thảm họa cuối tháng 8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, khi nhiều người chỉ có vài phút để chạy thoát, cho thấy khoảng trống trong năng lực quan trắc và cảnh báo thiên tai trên dãy Himalaya.

Lạm phát đẩy FED gần hơn tới tăng lãi suất

Lạm phát đẩy FED gần hơn tới tăng lãi suất
2026-08-30 07:19:00

Thông điệp cứng rắn về lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề thường niên về chính sách kinh tế ở Jackson Hole, bang Wyoming,...

Chung tay ứng phó dịch Ebola

Chung tay ứng phó dịch Ebola
2026-08-29 07:26:00

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ cho kế hoạch chống dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Hiệu ứng từ thương chiến láng giềng

Hiệu ứng từ thương chiến láng giềng
2026-08-28 06:46:00

Cuộc xung khắc thương mại giữa Mỹ và Canada đã mang dáng dấp của một cuộc chiến tranh thương mại thực thụ cho dù cả hai bên vẫn còn kiềm chế.

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển

Kêu gọi bảo đảm vận chuyển đường biển
2026-08-27 07:01:00

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan tham gia và hợp tác xây dựng một cơ chế tạo dựng lòng tin nhằm bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa thiết...

Xem thêm
Đền Hùng
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long