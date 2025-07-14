Góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lĩnh vực kinh tế - xã hội

Ngày 14/7, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Sở Tài chính trình bày tóm tắt báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, tập trung thảo luận các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030, phục vụ xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Giai đoạn 2026- 2030, tỉnh Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển kinh tế nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân được nâng cao.

Tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,5% trở lên; trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân đạt 12% trở lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 190 - 200 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt trên 9%/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Để đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, dự thảo báo cáo đề xuất các khâu đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ giải tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế gắn với thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Tập trung phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng. Thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông nguồn lực, tháo gỡ nút thắt phát triển kinh tế hiệu quả. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Phát triển các thành phần kinh tế, tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thu hút các nguồn lực đầu tư.

Cùng với đó, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho Nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm tối ưu hóa các chỉ tiêu phát triển như: Đề xuất bổ sung khâu đột phá về văn hóa gắn với phát triển kinh tế; nghiên cứu bổ sung chỉ số về kinh tế tư nhân; bám sát vào hướng dẫn của Trung ương để xác định chính xác tỷ lệ đô thị hóa, hộ nghèo và xã nông thôn mới; xây dựng lộ trình cụ thể để đạt mục tiêu 100% cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đánh giá lại tính khả thi của việc phủ sóng 5G trên toàn tỉnh đạt 100%; xem xét thay thế tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo và sự đóng góp ý kiến của các sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh: Đây là báo cáo quan trọng. Do vậy, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu hoàn thiện báo cáo; sắp xếp ngôn ngữ văn bản bảo đảm yêu cầu của văn kiện; rà soát các phụ lục, chỉ tiêu, điểm nghẽn, thách thức đưa vào báo cáo bảo đảm ngắn gọn; bổ sung bối cảnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ; chuyển một số chỉ tiêu sang phần giải pháp và bổ sung định lượng rõ một số chỉ tiêu về chuyển đổi số, thu ngân sách, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ hộ nghèo...

Đồng chí yêu cầu báo cáo cần tập trung thực hiện bộ tứ chiến lược; điều chỉnh phát triển nông nghiệp hiệu quả cao; tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xin ý kiến bổ sung khâu đột phá chiến lược phát triển du lịch gắn với bản sắc địa phương; phát triển ngành Logicstic, đô thị, giao thông thông minh; phát triển vùng đồng bào dân tộc khó khăn; nhấn mạnh các giải pháp phát triển nguồn lực PPP, rà soát sắp xếp lại các danh mục công trình.

