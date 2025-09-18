Đồng chí Hà Thị Quyền, Bí thư Chi bộ xóm Tân Phong, xã Mường Bi:

Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có gần 50 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, chiếm 25% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, mặc dù Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho đồng bào DTTS nhưng do giao thông trở ngại, thiếu đất sản xuất, ảnh hưởng bởi thiên tai... nên đời sống của người dân vùng đồng bào DTTS vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025); số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%. Đây là một thách thức rất lớn đối với vùng đồng bào DTTS khi tỉ lệ hộ nghèo còn cao; kinh tế chậm phát triển chủ yếu trông vào nông nghiệp truyền thống với ngô, lúa, không có nghề phụ.

Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mục các chương trình, nghị quyết, đề án trọng điểm giai đoạn 2026-2030 chỉ có một chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc là “hỗ trợ phụ cấp hằng tháng cho người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS”. Đồng bào vùng DTTS mong cấp ủy, chính quyền tỉnh quan tâm, ban hành thêm những chính sách đặc thù, phù hợp với thực tế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp bà con vùng đồng bào DTTS phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cụ thể như chính sách hỗ trợ hộ nghèo nói chung, hộ nghèo vùng DTTS nói riêng trong phát triển kinh tế; hỗ trợ cán bộ thôn bản vùng DTTS... Đặc biệt là quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục để vùng DTTS từng bước tiến kịp được vùng thuận lợi của tỉnh.

Dương Liễu (ghi)