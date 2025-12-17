Bài 2: Tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Nếu như trước đây, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tập trung hơn vào việc “chống” thì hiện nay đã phải chú trọng bắt đầu từ việc “phòng ngừa”. Do đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó là tăng cường công khai minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định là những giải pháp “phòng ngừa” quan trọng đã được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai để đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả

Để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh trước sáp nhập đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi nội dung phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

Việc phản ánh, thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm được chuyển tải kịp thời. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin kết quả các kỳ họp, thông tin xử lý, kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên để đăng tải công khai trên các cơ quan thông tấn báo chí, địa phương vừa có tính răn đe, ngăn ngừa vừa giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân có củng cố thêm niềm tin vào sự nghiêm minh của Đảng.

Cán bộ, đảng viên chi bộ Tiểu khu Liên Phương (xã Đà Bắc) nắm bắt thông tin về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trên báo đảng địa phương.

Các cơ quan báo chí của 3 tỉnh trước sáp nhập và Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ hiện nay đã thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các chuyên trang, chuyên mục, ứng dụng số để đến với đông đảo người xem, bạn đọc. Đã có hàng trăm tin, bài phản ánh kịp thời những vấn đề, vụ việc tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh gây bức xúc trong dư luận.

Có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, được đầu tư công phu, nội dung đặc sắc, ấn tượng về đề tài phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cuối tháng 10/2025 vừa qua, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có tác phẩm phóng sự truyền hình “Không để lãng phí chồng lãng phí” vinh dự đoạt giải B - Giải Báo chí toàn quốc Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền nhiệm kỳ vừa qua về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đó chính là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh trước sáp nhập đã tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt chính trị này có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giai đoạn 2020-2025, 3 tỉnh trước sáp nhập đã tổ chức 1.936 hội nghị với 187.741 lượt người tham dự. Công tác tuyên truyền trên các trang, cổng thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên được chú ý thực hiện, tạo thêm kênh thông tin nhanh chóng, thuận lợi trong tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các địa phương đã duy trì mô hình “Tủ sách pháp luật” tại Nhà văn hóa thôn, xóm, khu dân cư góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Với đồng bộ các giải pháp tuyên truyền được triển khai, hiểu biết và nhận thức của người dân được nâng lên, tạo chuyển biến tích cực trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự công khai, minh bạch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ mới hiện nay đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc công khai, minh bạch hoạt động. 100% cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện minh bạch về tổ chức và hoạt động. Các lĩnh vực thực hiện công khai, minh bạch như: Công khai công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các công trình dự án đầu tư, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, các thủ tục hành chính, công tác tổ chức, cán bộ,...

Việc công khai được công bố trên cổng thông tin điện tử; công bố tại các cuộc họp, hội nghị cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; thông báo bằng văn bản... Giai đoạn 2020-2025, 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến hành 265 cuộc kiểm tra đối với 282 đơn vị về thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động. Qua kiểm tra đã xử lý 16 đơn vị do vi phạm về công khai, minh bạch.

Vấn đề xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng và thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 442 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ đảm bảo theo quy định. Giai đoạn 2020-2025, 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến hành 278 cuộc kiểm tra đối với 1.299 đơn vị về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Qua kiểm tra đã xử lý 07 đơn vị và 39 người do vi phạm về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thanh Thủy rà soát việc kê khai tài sản đảng viên năm 2025

Nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc. Số lượt người phải kê khai tài sản, thu nhập trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn 03 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) là 54.813 lượt người. 100% số người phải kê khai tài sản thu nhập, đã thực hiện kê khai đầy đủ; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Đã xác minh tài sản, thu nhập của 3.008 lượt người và xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập đối với 01 trường hợp.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập đối với 2.389 trường hợp. Thanh tra 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với hơn 619 lượt cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền. Đã tiến hành xử lý kỷ luật hành chính 01 trường hợp do vi phạm quy định về kê khai tài sản, thu nhập; kịp thời chấn chỉnh hoạt động kê khai tài sản đảm bảo đúng quy định để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thực cũng như tăng cường công khai, minh bạch là những giải pháp mang tính phòng ngừa. Và khi cán bộ, đảng viên vẫn cố tình “nhúng chàm” thì cần với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đã được triển khai quyết liệt, đúng người, đúng tội. Nội dung này sẽ được phản ánh chân thực trong bài viết tiếp theo“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”

(Còn nữa)

DƯƠNG LIỄU