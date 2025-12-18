Bài 3: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ (cũ) và tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an hai cấp đã khởi tố 157 vụ với 431 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Con số “biết nói” này đã cho thấy sự quyết tâm, nghiêm minh trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quyết liệt trong đấu tranh, xử lý

Cùng với công tác phòng ngừa thì việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được các địa phương, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ như: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động,... để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Yên Thủy (nay là xã Yên Thủy).

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhiệm kỳ 2020-2025, toàn ngành Thanh tra 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến hành 1.114 cuộc thanh tra hành chính, 4.187 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 17.352 cơ quan, đơn vị. Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 356 tỷ đồng và 2.679.876m2 đất. Đặc biệt, qua quá trình thanh tra phát hiện 19 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đã chuyển sang cơ quan điều tra để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả, các cơ quan chức năng đã giải quyết 18/19 vụ việc; đang giải quyết 1 vụ việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình giải quyết đơn của công dân, các cơ quan chức năng đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Qua giải quyết đơn tố cáo của công dân đã kiến nghị chuyển thông tin tội phạm 1 vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Cùng với phát hiện xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua thanh tra, các địa phương còn thực hiện hiệu quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tố tụng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung lực lượng, tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo các tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Giai đoạn 2020-2025, đã có 90 vụ án với 339 bị can bị khởi tố mới về tội danh tham nhũng, 67 vụ án với 92 bị can bị khởi tố mới về các tội danh có liên quan đến tiêu cực. Số bị can là đảng viên, cán bộ, viên chức bị khởi tố, điều tra về tội tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là 145 trường hợp. Trong đó có một số cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đã có 147 vụ án với 385 bị cáo bị đưa ra xét xử, đảm bảo sự nghiêm minh và tính răn đe của pháp luật.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, lãng phí, tiêu cực được cơ quan tiến hành tố tụng và thi hành án dân sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Giai đoạn 2020-2025, tổng số tài sản bị, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là 131,7 tỷ đồng. Tổng số tài sản được thu hồi trong giai đoạn kiểm tra, giám sát, thanh tra là gần 90,4 tỷ đồng.

Giữ vững sự nghiêm minh

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã được Đảng bộ 3 tỉnh trước sáp nhập và Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện nay đặc biệt coi trọng. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 55 tổ chức đảng, 2.588 đảng viên. Số tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là là 36 tổ chức đảng và 81 đảng viên. Đáng nói là trong số đó có 3 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, 48 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý và 30 cán bộ thuộc diện cấp huyện và tương đương quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lạc Lương triển khai tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa sai phạm về tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Vấn đề xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) thực hiện nghiêm túc. Khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, thanh tra liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp xem xét, xử lý nghiêm. Kết quả đã có 5 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật (đảng, hành chính, đoàn thể) do để xảy ra tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

Việc xem xét cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bổ nhiệm, bố trí công tác khác đối với cán bộ sau khi bị xử lý kỷ luật, uy tín giảm sút được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) thực hiện nghiêm túc. Đối với khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện bố trí công tác khác đối với 19 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; miễn nhiệm đối với 9 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngoài khu vực nhà nước được quan tâm thực hiện nghiêm túc; đã có 16 vụ án với 21 bị can bị khởi tố, điều tra. Việc xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương được chú trọng. Đã phát hiện 2 vụ việc với 01 cán bộ bị xử lý kỷ luật và 1 trường hợp bị xử lý hình sự.

Với phương châm “Phòng quyết liệt - chống cương quyết, không có vùng cấm”, việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn 3 tỉnh trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ mới đã đảm bảo sự nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, chính quyền và xử lý hình sự. Đặc biệt, việc các trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có hành vi tham nhũng, tiêu cực bị đưa ra xét xử với các bản án thích đáng đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiêm minh của Đảng.

Cùng với đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác phòng chống lãng phí đã được 3 tỉnh trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ mới đặc biệt quan tâm bởi theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tham ô có hại, nhưng lãng phí có khi còn hại hơn nhiều, nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến...”. Bài viết tiếp theo của loạt bài này với tiêu đề “ Ngăn ngừa lãng phí từ những dự án chậm tiến độ, tài sản công dôi dư sau sáp nhập” sẽ làm rõ những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong phòng chống lãng phí hiện nay.

(Còn nữa)

DƯƠNG LIỄU