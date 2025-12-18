Thanh Ba đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Ngày 17/12, đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba vừa có buổi làm việc với các đồng chí Bí thư Chi bộ cụm Đồng Xuân, Vân Lĩnh và thị trấn Thanh Ba về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của xã sau hơn 5 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi phát biểu kết luận hội nghị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Bí thư Chi bộ khu dân cư cơ bản đồng tình, nhất trí với nội dung báo cáo và đã có nhiều ý kiến như: Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với đảng viên cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa còn hạn chế; chế độ phụ cấp cho cán bộ khu dân cư còn thấp; các hội, đoàn thể ở khu dân cư chưa được kiện toàn, gặp khó khăn trong sinh hoạt; cùng một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, giao thông, môi trường...

Đối với các ý kiến, kiến nghị của đại biểu, các cơ quan liên quan đã trực tiếp báo cáo, giải trình và làm rõ từng nội dung theo đúng nguyên tắc, quy định.

Các đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí nhấn mạnh năm 2026 là năm khởi động của mô hình xã mới, do đó cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ cao vào sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, làm tốt công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Quang Mạnh

(Xã Thanh Ba)