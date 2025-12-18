Bài 4: Chủ động ngăn ngừa lãng phí

Ngày 29/10/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 191-QĐ/TW bổ sung nhiệm vụ phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng; với trọng tâm của phòng, chống lãng phí là quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Điều này cho thấy việc phòng ngừa lãng phí có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ) trước sáp nhập và tỉnh Phú Thọ hiện nay đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống lãng phí.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập hiện đang có một số dự án giao thông chậm tiến độ. Trong đó, đáng lưu ý như tại khu vực Vĩnh Phúc, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2, đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì với tổng mức đầu tư dự án là 1.258 tỷ đồng hiện nay đang gặp một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt chỉ đến hết năm 2025, nhưng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến phải kéo dài đến hết năm 2026 mới có thể hoàn thành.

Dự án Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn khu vực Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng với chiều dài tuyến 26,7km. Đến thời điểm này, các địa phương mới bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu được 11,1/25km (tương ứng 44%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án “Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô” đoạn qua địa phận xã Bình Tuyền.

Đây chỉ là 2 trong số khá nhiều các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay. Lãng phí từ các dự án chậm tiến độ đang là vấn đề “nhức nhối” gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển KT-XH của tỉnh, khiến Nhân dân bức xúc thời gian qua. Trước tình hình này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) và tỉnh Phú Thọ mới đã ban hành hàng loạt các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Kết quả, qua rà soát, tính đến 30/6/2025 trên địa bàn tỉnh có 3 dự án sử dụng vốn đầu tư công và 98 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây lãng phí. Đã xử lý, chấm dứt hoạt động đối với 01 dự án đầu tư công; 50/98 dự án sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Còn 2 dự án đầu tư công, 48/98 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc các dự án chậm tiến độ, ngay sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Phú Thọ, ngày 25/9/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ - CT thành lập Tổ công tác 751 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án chậm tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đã được phê duyệt.

Định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh trong trường hợp bỏ sót, còn dự án tồn đọng, vướng mắc không đưa vào danh mục báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 751. Kiến nghị với UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ, gây khó khăn cho việc giải quyết các dự án tồn đọng.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, Tổ công tác 751 đang khẩn trương vào cuộc thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo Thanh tra tỉnh đã tiến hành 2 cuộc thanh tra đối với các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn khu vực Hòa Bình và Vĩnh Phúc cũ, đã ban hành kết luận thanh tra theo quy định.

Không để lãng phí tài sản công

Cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án thì một nội dung quan trọng đặt ra trong công tác phòng chống lãnh phí hiện nay đó là xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Đầu tháng 12, chúng tôi có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi. Sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, mọi hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính xã đã đi vào nền nếp. Đồng chí Đinh Quang Tùng, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi cho biết: Sau khi được nhận bàn giao, xã Kim Bôi đã sử dụng Kho bạc huyện Kim Bôi là địa điểm đặt Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Kim Bôi mới. Đây là một vị trí “đắc địa” khi nằm ngay tại trung tâm huyện Kim Bôi cũ, cạnh đường tỉnh lộ 12B, giao thông thuận tiện, người dân dễ tìm.

Đặc biệt là cơ sở vật chất, phòng làm việc còn mới, đảm bảo cho hoạt động, Trung tâm chỉ cần bố trí thêm hệ thống bảng biển. Việc sử dụng Kho bạc huyện Kim Bôi cũ làm Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Kim Bôi được cán bộ, Nhân dân đồng tính, đánh giá cao; vừa tránh được việc lãng phí tài sản dôi dư sau sáp nhập, vừa tạo thuận lợi cho người dân. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận, giải quyết khoảng 100 thủ tục hành chính. Đây là một minh chứng cho việc sử dụng tài sản công có hiệu quả sau sáp nhập.

Kho bạc Nhà nước huyện Kim Bôi cũ được sử dụng làm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Bôi để tránh lãng phí tài sản sau sáp nhập.

Qua rà soát, tính đến ngày 30/9/2025, tổng số cơ sở, nhà đất được sắp xếp xử lý là 1.324 cơ sở. Trong đó số cơ sở nhà, đất điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị để bố trí trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là 161 cơ sở; số cơ sở nhà, đất điều chuyển, chuyển đổi công năng sử dụng làm cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa và 576 cơ sở; số cơ sở nhà, đất chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị khác là 4 cơ sở; số cơ sở dôi, dư chuyển giao cho các đơn vị quản lý, xử lỳ tài sản là 583 cơ sở.Về xe ô tô, toàn tỉnh có 1.064 xe ô tô, số giữ lại tiếp tục sử dụng 839 xe, số xe ô tô đã bố trí cho các xã 225 xe.

Tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án xử lý tài sản công là các cơ sở, nhà đất dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Phú Thọ. Quan điểm là ưu tiên giao, điều chuyển cho cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chuyển đổi công năng làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương (thư viện, công viên, thiết chế văn hóa, thể thao...).

Riêng đối với cơ sở nhà, đất có diện tích đất nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư hoặc căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng có thể thực hiện việc đấu, đấu thầu theo quy định của pháp luật về đất đai. Mục tiêu đặt ra là tập trung sắp xếp, xử lý hiệu quả tài sản công dôi dư, không thể lãng phí do sáp nhập.

Sau sáp nhập ngoài vấn đề xử lý tài sản dôi dư thì việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sẽ giao quyền quyết định nhiều vấn đề quan trọng cho cấp xã. Cấp xã sẽ thực hiện 463 thủ tục hành chính trong đó có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tham nhũng “vặt” trong đội ngũ cán bộ. Vậy tỉnh Phú Thọ đã và đang làm gì để đẩy lùi tham nhũng vặt, xây dựng văn hóa liêm chính? Nội dung này sẽ được làm rõ trong bài viết cuối cùng của loạt bài với tiêu đề “Đẩy lùi “tham nhũng vặt”, xây dựng văn hóa liêm chính”.

(Còn nữa)

DƯƠNG LIỄU