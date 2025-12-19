Xây dựng Đảng
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Ngày 19/12, tại Trường Đại học Hùng Vương, Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới khoá 2 năm 2025. Dự lễ Bế giảng có các đồng chí: Bùi Văn Trường - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo trường Đại học Hùng Vương cùng toàn thể học viên.

Sau 5 ngày học tập, 236 học viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh và sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã được nghiên cứu, tìm hiểu những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cũng như các chuyên đề về xây dựng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Bùi Văn Trường - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.

Kết thúc khoá học, 100% học viên hoàn thành chương trình và bài thu hoạch, trong đó gần 78% đạt loại Giỏi và Xuất sắc. Nhiều bài thu hoạch được đầu tư công phu, thể hiện nghiêm túc, nhận thức đúng đắn về Đảng, có liên hệ sát thực tiễn học tập, công tác và rèn luyện.

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao Giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các học viên.

