Thượng tá Hoàng Thị Thủy - nguyên cán bộ Công an tỉnh:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, áp lực ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề an ninh phức tạp, kéo dài nhiều năm, từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước.

Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiều vụ án, chuyên án lớn có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia liên quan đến ma túy, lừa đảo trực tuyến, buôn bán hàng giả... được triệt phá thành công, mang lại bình yên cho Nhân dân.

Tôi mong muốn Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục khẳng định hơn nữa việc kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và “thế trận lòng dân” vững mạnh, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp nhằm chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, các vấn đề trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gây mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ từ gốc. Tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT theo hướng chuyển đổi số; duy trì, bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tốt công tác quản trị xã hội. Tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân...

Tỉnh Phú Thọ đang cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi tin tưởng rằng, mỗi người dân đều được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thanh bình; vững niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

Ngọc Tuấn (ghi)